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देश में मानसून के आगमन के साथ भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

मौसम News

देश में मानसून के आगमन के साथ भारी बारिश और आंधी का अलर्ट
भारी बारिशआंधीमानसून
📆04-06-2026 11:54:00
📰News Nation
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मौसम विभाग ने देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. देश की राजधानी दिल्ली में कल यानी 5 जून को मौसम का रुख कड़ा रहने वाला है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही मचाने वाली आंधी और बारिश का अलर्ट है. बिहार में मानसून की सक्रियता के कारण 5 और 6 जून को भारी बारिश और आंधी का दौर देखने को मिलेगा. पहाड़ों पर घूमने जाने की योजना बना रहे लोगों को अभी अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए.

देश में मानसून के आगमन के साथ ही मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. कल यानी 5 जून को उत्तर प्रदेश , बिहार और दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ मौसम विभाग ने आम जनता के लिए एक बेहद जरूरी और ताजा अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 5 जून को देश के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान सहित देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और भयंकर आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

इस दौरान हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होगी कि लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि कल 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. इस बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर देश के पूर्वी राज्यों में देखने को मिलने वाला है, जहां आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने और वज्रपात की बड़ी आशंका है.

इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों का रुख करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बिगड़ सकता है, इसलिए किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेना बेहद जरूरी है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास के निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर बना हुआ है. इसके साथ ही एक और ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी-मध्य अरब सागर और उससे सटे तटीय कर्नाटक के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर सक्रिय है.

इन दोनों बड़े मौसम प्रणालियों के एक साथ काम करने के कारण देश भर में मानसूनी हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिससे भारी बारिश की स्थिति बन रही है. पहाड़ी राज्यों के कुछ जिलों में तो बड़े-बड़े ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है, जो फसलों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. देश की राजधानी दिल्ली में कल यानी 5 जून को मौसम का रुख कड़ा रहने वाला है.

मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और हवाएं चल सकती हैं. तापमान की बात करें तो दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य के कई जिलों में भारी तबाही मचाने वाली आंधी और बारिश का अलर्ट है. उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, बरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद और औरैया में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट पर रहने को कहा है. इन जिलों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफानी हवाएं चलेंगी.

राजधानी लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है. बिहार में मानसून की सक्रियता के कारण 5 और 6 जून को भारी बारिश और आंधी का दौर देखने को मिलेगा. बिहार के प्रमुख जिलों जैसे पटना, गया, बक्सर, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और अररिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

यहां भी हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है. पटना में कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पड़ोसी राज्य झारखंड में भी 5 से 7 जून तक मौसम का कहर देखने को मिल सकता है. रांची, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है.

झारखंड के कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं. रांची में कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. पहाड़ों पर घूमने जाने की योजना बना रहे लोगों को अभी अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए.

उत्तराखंड में 5 और 6 जून को बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान का अलर्ट है. देहरादून में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा में भी भारी बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है.

मनाली में कल पारा बहुत नीचे गिर जाएगा, जहां अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान केवल 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा. जम्मू-कश्मीर में भी 5 से 7 जून तक अनंतनाग, डोडा, जम्मू, पुंछ, बारामूला, गांदरबल, उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी और कठुआ में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. श्रीनगर में कल अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया ह

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