देश भर में गर्मी का विकराल रूप: उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू का प्रकोप, दिल्ली में 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

भारत के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बांदा और वर्धा में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिम भारत के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और भीषण गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर विदर्भ तक पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बांदा शहर में 17 अप्रैल 2026 को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में किसी भी क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक तापमान है। इसी तरह विदर्भ के वर्धा में भी भीषण गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार,

पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर और फुर्सतगंज जैसे क्षेत्रों में लू के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं। नागपुर, गोंदिया और अमरावती में भी स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है। आने वाले दिनों में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी गर्मी का कहर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अप्रैल का महीना इस साल अलग तेवर दिखा रहा है। दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो इस बार गर्मी का आगमन पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा विलंबित रहा है, लेकिन अब यह अपनी पूरी तीव्रता के साथ वापस आ चुकी है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के सफदरजंग और पालम केंद्रों पर तापमान में हो रही बढ़ोतरी चिंता का विषय है। बीते कुछ वर्षों में अप्रैल के अंतिम दिनों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता रहा है, लेकिन इस बार अप्रैल के मध्य में ही पारे का 41-42 डिग्री तक पहुंचना ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर की ओर इशारा करता है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी लू की स्थिति ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विभाग ने 24 से 25 अप्रैल तक इन मैदानी इलाकों के लिए विशेष हीटवेव अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने मिश्रित संकेत दिए हैं। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के चलते हिमालयी क्षेत्रों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दिल्ली पर इसका प्रभाव बहुत सीमित रहने वाला है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही हो सकती है, जो शायद तपती धूप से कुछ देर के लिए राहत तो न दे, पर उमस में बढ़ोतरी कर सकती है। आने वाले सप्ताह में तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। सरकार और संबंधित एजेंसियां हीटवेव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रही हैं ताकि आम नागरिकों को लू के जानलेवा प्रभाव से बचाया जा सके। यह बदलते मौसम का दौर आने वाले हफ्तों में और भी गंभीर हो सकता है, इसलिए पूरे देश को गर्मी की इस मार के लिए तैयार रहना होगा





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