देश के अधिकांश हिस्सों में लू और भीषण गर्मी के बीच देशवासी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों से जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने का आह्वान किया। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विदर्भ क्षेत्र में तापमान 46.6 डिग्री तक पहुंचने के लिए लू की स्थिति गंभीर है।

देश भर में लू ने बरपाया कहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने का आह्वान किया। गर्मी की विकरालता चरम पर है और लू के मद्देंजर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से जनता को गर्मी और लू से बचाने के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने के बाद मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली -एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली सहित देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र देश के सबसे अधिक गर्म इलाकों में बना हुआ है। ब्रह्मपुरी में तापमान 46.

6 डिग्री सेल्सियस और नागपुर में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर गर्मी का आपरदर्शक दर्ज कराया गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तापमान 45 डिग्री के इर्द-गिर्द तेजी से बढ़ रहे हैं। विदर्भ क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में 46.6 डिग्री, नागपुर में 45 डिग्री और अकोल में 44.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के फ़तेहाबाद में भी 45 डिग्री तक का तापमान महसूस किया गया। लू की स्थिति को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार सभी मंत्रालयों को सूचनाओं के आधार पर तत्काल कदम उठाने और जनता को सही सूचना देना आवश्यक है। गर्मी और लू से बचने के उपायों में रात्रिकालीन बर्फ़ाना बिजली आपूर्ति, जल की कमी के दौर को शिथिल करने के लिए पंपिंग स्टेशनों की सchedyूलिंग, और सूखे क्षेत्रों में जल स्रोतों की सुरक्षा शामिल हैं। सursor इस मौसम में पारंपरिक रूप से दूर देश के ज़िले जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के हिमाली क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ रही है, हालांकि लू का प्रभाव वहाँ कम है। प्राथमिकता के रूप में बुजुर्ग, बच्चे और बनारसी लोगों को घर पर रहने और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। नरेत्र मोदी ने कहा कि गर्मी और लू से जुड़ी स्थिति को लेकर सभी मंत्रालय संपर्क में रहें और अपने-अपने क्षेत्रों में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें





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