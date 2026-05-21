देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भंडार पर्याप्त है। कुछ पंपों पर अचानक बढ़ी मांग का कारण फसल सीजन और निजी कंपनियों की ऊंची कीमतें हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है।

देश में पेट्रोल , डीजल और एलपीजी का भंडार पर्याप्त है। कुछ पंपों पर अचानक बढ़ी मांग का कारण फसल सीजन और निजी कंपनियों की ऊंची कीमतें हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल - डीजल की कोई कमी नहीं है और लिक्विफाइड पेट्रोल ियम गैस ( एलपीजी ) की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। कई पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन न देने या सीमित मात्रा में देने पर सरकारी सूत्रों ने आगे बताया कि ऐसे पेट्रोल पंप्स पर सीमाओं को हटाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन की अचानक मांग बढ़ने पर सूत्रों ने बताया कि इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। इसमें पहला कारण फसल कटाई का मौसम होना है, जिसके चलते डीजल की मांग बढ़ जाती है। दूसरा निजी ईंधन कंपनियों की ओर से पेट्रोल - डीजल की ऊंची कीमतें चार्ज करना है, जिससे ग्राहक सरकारी कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी कारण संस्थागत/कमर्शियल ईंधन से उपभोक्ताओं का शिफ्ट होना है, जिसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप तय की जाती हैं, जो कि अभी 20 रुपए प्रति लीटर तक अधिक हैं.

देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भंडार पर्याप्त है। कुछ पंपों पर अचानक बढ़ी मांग का कारण फसल सीजन और निजी कंपनियों की ऊंची कीमतें हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। कई पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन न देने या सीमित मात्रा में देने पर सरकारी सूत्रों ने आगे बताया कि ऐसे पेट्रोल पंप्स पर सीमाओं को हटाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन की अचानक मांग बढ़ने पर सूत्रों ने बताया कि इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। इसमें पहला कारण फसल कटाई का मौसम होना है, जिसके चलते डीजल की मांग बढ़ जाती है। दूसरा निजी ईंधन कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतें चार्ज करना है, जिससे ग्राहक सरकारी कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी कारण संस्थागत/कमर्शियल ईंधन से उपभोक्ताओं का शिफ्ट होना है, जिसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप तय की जाती हैं, जो कि अभी 20 रुपए प्रति लीटर तक अधिक हैं





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