देश में बदलेगा मौसम का मिजाज: 22 से 25 मई के बीच भारी बारिश का अलर्ट

यह खबर सूचित करता है कि विशाल बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश के साथ बारिश के साथ बारिश और बारिश की संभावना है जो कि 22 से 25 मई के बीच विभिन्न भागों में बारिश होती है। उसी तरह, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी जबकि पूर्व-पूर्व और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तालुता भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। दक्षिण-विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बारिश की संभावना है। बारिश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और उन स्थानों पर जहाँ बारिश की संभावना को नज़रअंदाज़ की बात न कही जा सकती है सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

देश में बदलेगा मौसम का मिजाज: 22, 23, 24 और 25 मई तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवा एं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण और पूर्वी भारत में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।मानसून (monsoon) की दस्तक से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में 22 से 25 मई तक मौसम का मिजाज काफी अस्थिर रहने की संभावना है। इस अवधि में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा ओं की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में गरज-चमक के साथ वर्षा और तेज हवा एं सक्रिय रहेंगी.

देश में बदलेगा मौसम का मिजाज: 22, 23, 24 और 25 मई तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण और पूर्वी भारत में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।मानसून (monsoon) की दस्तक से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में 22 से 25 मई तक मौसम का मिजाज काफी अस्थिर रहने की संभावना है। इस अवधि में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में गरज-चमक के साथ वर्षा और तेज हवाएं सक्रिय रहेंगी





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