देश में तेज हवाएं, भारी बारिश: दार्जिलिंग का पुल टूटा, शिमला में लैंडस्लाइड, झारखंड में 8 की मौत

देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं और भारी बारिश के कारण विनाशकारी परिणamol घटित हुए हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बालासन नदी पर बना पुल टूट गया, उuttari बंगाल में लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लैंडस्लाइड। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत हुई। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी बारिश, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पानी टपकने से बैगेज बेल्ट बंद। मानसून प्रणालियों की विशेष स्थिति के कारण 19 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाएँ और भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई हादसे घटते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के कारण बालासन नदी पर बना एक पुल टूटकर बह गया, जिससे मिरीक-सिलीगुड़ी सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया। उttp Schroll ऑफर नहीं बढ़ी। उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों में लगातार बारिश से महानदी के पास लैंडस्लाइड हुई, जिससे नेशनल हाईवे और सिलीगुड़ी-कुर्सियांग रोड बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लैंडस्लाइड हुई, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं और एक दो साल का बच्चा शामिल है। हजारीबाग जिले में तीन लोगों की मृत्यु हुई, इसके अतिरिक्त पलामू, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा जिलों से भी मृत्यु संबंधी खबरें आईं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी बारिश के कारण पानी भर गया, और शुक्रवार को अगरतला जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6068 पर बिजली गिर गई। घटना के समय फ्लाइट एयरोब्रिज पर खड़ी थी। यात्रियों को दूसरी उड़ान से भेजा गया। दो ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोटें आईं, लेकिन सुरक्षित हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छत से पानी टपकने के कारण बैगेज बेल्ट 5 और 6 कुछ समय के लिए बंद हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 30 मिनट में रिसाव रोक दिया गया और एक घंटे में सफाई व मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया, फिर दोनों बैगेज बेल्ट फिर से चालू कर दी गईं। सिक्किम में सिंगताम के पास नेशनल हाईवे-10 पर लैंडस्लाइड के बाद अर्थमूवर मशीन की मदद से मलबा हटाया गया। सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में तेज बारिश से पुल का एक हिस्सा बह गया और टूटे हुए पुल के पास ट्रैफिक बैरिकेड्स लगाए गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। एक साथ पाँच मानसून प्रणालियाँ सक्रिय हैं, जिससे नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। मानसून का दौर 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है और अब 11 दिन से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण उत्तर-मध्य भारत के 7 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं, जिनमें 60% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बढ़त हुई बारिश के कारण नहर का पानी छोड़ने के लिए हाईवे पर तीन घंटे के लिए चक्का जाम लगा। बांसवाड़ा में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। 30 से ज्यादा जिलों में आंधी- बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में अगले पाँच दिनों के लिए बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दुधिया बालासन नदी पर एक पुल टूट गया। शुक्रवार को सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में तेज बारिश से पुल का एक हिस्सा बह गया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भर गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अगरतला जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6068 पर बिजली गिर गई। फ्लाइट एयरोब्रिज पर खड़ी थी। यात्रियों को दूसरी उड़ान से भेजा गया। हादसे में दो ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोटें आईं। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं और दो साल का बच्चा शामिल है। सबसे ज्यादा तीन लोगों की मौत हजारीबाग में हुई। इसके अलावा पलामू, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा जिलों से भी मौतों की खबर है। सिक्किम में सिंगताम के पास नेशनल हाईवे-10 पर लैंडस्लाइड के बाद अर्थमूवर मशीन की मदद से मलबा हटाया गया.

देश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाएँ और भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई हादसे घटते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के कारण बालासन नदी पर बना एक पुल टूटकर बह गया, जिससे मिरीक-सिलीगुड़ी सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया। उttp Schroll ऑफर नहीं बढ़ी। उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों में लगातार बारिश से महानदी के पास लैंडस्लाइड हुई, जिससे नेशनल हाईवे और सिलीगुड़ी-कुर्सियांग रोड बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लैंडस्लाइड हुई, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं और एक दो साल का बच्चा शामिल है। हजारीबाग जिले में तीन लोगों की मृत्यु हुई, इसके अतिरिक्त पलामू, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा जिलों से भी मृत्यु संबंधी खबरें आईं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी बारिश के कारण पानी भर गया, और शुक्रवार को अगरतला जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6068 पर बिजली गिर गई। घटना के समय फ्लाइट एयरोब्रिज पर खड़ी थी। यात्रियों को दूसरी उड़ान से भेजा गया। दो ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोटें आईं, लेकिन सुरक्षित हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छत से पानी टपकने के कारण बैगेज बेल्ट 5 और 6 कुछ समय के लिए बंद हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 30 मिनट में रिसाव रोक दिया गया और एक घंटे में सफाई व मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया, फिर दोनों बैगेज बेल्ट फिर से चालू कर दी गईं। सिक्किम में सिंगताम के पास नेशनल हाईवे-10 पर लैंडस्लाइड के बाद अर्थमूवर मशीन की मदद से मलबा हटाया गया। सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में तेज बारिश से पुल का एक हिस्सा बह गया और टूटे हुए पुल के पास ट्रैफिक बैरिकेड्स लगाए गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। एक साथ पाँच मानसून प्रणालियाँ सक्रिय हैं, जिससे नमी वाली हवाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। मानसून का दौर 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है और अब 11 दिन से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण उत्तर-मध्य भारत के 7 राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं, जिनमें 60% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बढ़त हुई बारिश के कारण नहर का पानी छोड़ने के लिए हाईवे पर तीन घंटे के लिए चक्का जाम लगा। बांसवाड़ा में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। 30 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में अगले पाँच दिनों के लिए बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दुधिया बालासन नदी पर एक पुल टूट गया। शुक्रवार को सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में तेज बारिश से पुल का एक हिस्सा बह गया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भर गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अगरतला जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6068 पर बिजली गिर गई। फ्लाइट एयरोब्रिज पर खड़ी थी। यात्रियों को दूसरी उड़ान से भेजा गया। हादसे में दो ग्राउंड स्टाफ को हल्की चोटें आईं। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं और दो साल का बच्चा शामिल है। सबसे ज्यादा तीन लोगों की मौत हजारीबाग में हुई। इसके अलावा पलामू, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा जिलों से भी मौतों की खबर है। सिक्किम में सिंगताम के पास नेशनल हाईवे-10 पर लैंडस्लाइड के बाद अर्थमूवर मशीन की मदद से मलबा हटाया गया





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