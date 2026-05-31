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देसी उबटन से चेहरे को ग्लोइंग बनाएं, घर पर आसानी से बनाएं

स्वास्थ्य और सौंदर्य News

देसी उबटन से चेहरे को ग्लोइंग बनाएं, घर पर आसानी से बनाएं
देसी उबटनस्किन केयरघर पर बनाएं
📆31-05-2026 06:50:00
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देसी उबटन का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को साफ, ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हैं। इस उबटन में मौजूद बेसन, चंदन, केसर, चावल का आटा और मसूर दाल डेड स्किन को हटाकर चेहरे को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाते हैं।

महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चक्कर छोड़ें!

घर पर नेचुरल चीजों से बनाएं देसी उबटन, आएगा दुल्हन जैसा निखार। Homemade Ubtan for Glowing Skin: महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करने के बजाय अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन का निखार बढ़ाना चाहते हैं तो घर पर बना देसी उबटन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आज हम आपको घर पर देसी उबटन बनाने और लगाने का सही तरीका बताएंगे जो स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर ग्लोइंग स्किन पाने में मदद करता है। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन साफ, चमकदार और बेदाग दिखे। इसके लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार घरेलू नुस्खे भी बेहद असरदार साबित होते हैं। उन्हीं में से एक है उबटन, जिसका इस्तेमाल पुराने समय से ही चेहरे की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी स्किन में निखार लाना चाहते हैं तो घर पर आसानी से बनने वाला यह देसी उबटन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह उबटन न सिर्फ आपकी डेड स्किन में मदद करता है, बल्कि चेहरे को गहराई से साफ करके उसे सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं कि घर पर देसी उबटन कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है। 40 की उम्र में दिखना है 20 जैसा?

ट्राई करें कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स। गर्मियों में अपने चेहरे पर लगाएं ये 4 चीजें, शीशे जैसा चमकेगा चेहरा। इस देसी उबटन को बनाने के लिए एक बाउल में सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें गुलाब जल डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धोकर उबटन को पूरे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। जब उबटन सूख जाए तो हल्के हाथों से रगड़ते हुए ठंडे पानी से चेहरा धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए इस उबटन को इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार करें। देसी चीजों से बना यह उबटन स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इनके रेगुलर इस्‍तेमाल से त्‍वचा साफ, ग्‍लोइंग और हेल्‍दी बनती है। इस उबटन में मौजूद बेसन, चंदन, केसर, चावल का आटा और मसूर दाल डेड स्किन को हटाकर चेहरे को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाते हैं। उबटन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। अगर किसी भी तरह की एलर्जी, खुजली या जलन महसूस हो तो इसे चेहरे पर लगाने से बचें। ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है। अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें

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