देहरादून में तीन तलाक: पति ने चार माह में ही पत्नी को घर से निकाला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

देहरादून के पटेलनगर में एक व्यक्ति ने चार माह पहले शादी करने के बाद पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शादी इसी वर्ष जनवरी में आसिफ नामक व्यक्ति से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति शराब पीकर मारपीट करने लगा और पत्नी से मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता ने पैसे लाने में असमर्थता जताई तो पति उसे बार-बार तीन तलाक देने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए लगातार अत्याचार सहन किया। लेकिन 18 मई 2026 को पति ने दुर्भावनापूर्वक उसे तीन तलाक दे दिया और वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात कही। यह कृत्य न केवल महिला की गरिमा, सम्मान और धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है, बल्कि भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध भी है। पीड़िता ने पटेलनगर कोतवाली में तहरीर देकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसांई ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच एसआइ सुधा रावत को सौंपी गई है। पुलिस पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। तीन तलाक को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असंवैधानिक करार दिया था और बाद में संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित कर इसे आपराधिक अपराध बना दिया। इस कानून के तहत तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। देहरादून की घटना में पति ने शादी के कुछ महीनों बाद ही तीन तलाक का इस्तेमाल किया, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। पीड़िता वर्तमान में असहाय अवस्था में है और उसे पति और उसके साथियों से शारीरिक और मानसिक खतरा बना हुआ है। पुलिस ने उसे सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। इस घटना ने उत्तराखंड में तीन तलाक के मामलों पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानून लागू होने के बावजूद ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने और पुलिस तंत्र को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की जाएगी। उम्मीद है कि यह मामला तीन तलाक के खिलाफ कानून को और मजबूत करने में मददगार साबित होगा.
देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शादी इसी वर्ष जनवरी में आसिफ नामक व्यक्ति से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति शराब पीकर मारपीट करने लगा और पत्नी से मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता ने पैसे लाने में असमर्थता जताई तो पति उसे बार-बार तीन तलाक देने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए लगातार अत्याचार सहन किया। लेकिन 18 मई 2026 को पति ने दुर्भावनापूर्वक उसे तीन तलाक दे दिया और वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात कही। यह कृत्य न केवल महिला की गरिमा, सम्मान और धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है, बल्कि भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध भी है। पीड़िता ने पटेलनगर कोतवाली में तहरीर देकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसांई ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच एसआइ सुधा रावत को सौंपी गई है। पुलिस पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। तीन तलाक को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असंवैधानिक करार दिया था और बाद में संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित कर इसे आपराधिक अपराध बना दिया। इस कानून के तहत तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। देहरादून की घटना में पति ने शादी के कुछ महीनों बाद ही तीन तलाक का इस्तेमाल किया, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। पीड़िता वर्तमान में असहाय अवस्था में है और उसे पति और उसके साथियों से शारीरिक और मानसिक खतरा बना हुआ है। पुलिस ने उसे सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। इस घटना ने उत्तराखंड में तीन तलाक के मामलों पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानून लागू होने के बावजूद ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने और पुलिस तंत्र को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की जाएगी। उम्मीद है कि यह मामला तीन तलाक के खिलाफ कानून को और मजबूत करने में मददगार साबित होगा
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