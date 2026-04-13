देहरादून में आईएसआई मॉड्यूल का भंडाफोड़: संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कई चौंकाने वाले खुलासे

देहरादून में आईएसआई के एक नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे पता चला है कि यह मॉड्यूल देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय था। गिरफ्तार युवक, विक्रांत कश्यप, आईएसआई से जुड़ा था और संवेदनशील ठिकानों की रेकी करने और डेटा साझा करने में शामिल था।

देहरादून में एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तार ी ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। गिरफ्तार युवक, विक्रांत कश्यप , आईएसआई के एक नए मॉड्यूल का हिस्सा था, जो देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय था। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह मॉड्यूल एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। विक्रांत की गिरफ्तार ी से पहले ही, इस मॉड्यूल से जुड़े लगभग 32 संदिग्धों को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह मॉड्यूल बेहद सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। इसमें शामिल हर सदस्य को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, ताकि किसी एक के पकड़े जाने पर पूरे नेटवर्क का खुलासा न हो सके। कुछ सदस्यों को संवेदनशील और भीड़भाड़ वाली जगहों की रेकी करने का काम दिया गया था, जबकि अन्य को लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे ठिकाने, संसाधन और आवाजाही की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ लोगों को सोलर वाई-फाई कैमरे लगाने का काम दिया गया था, ताकि बिना किसी संदेह के लगातार निगरानी की जा सके। इन कैमरों के जरिए महत्वपूर्ण स्थानों की गतिविधियों पर नजर रखी जानी थी और डेटा को दूर से एक्सेस किया जा सकता था।

विक्रांत कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बर्क ब्रिगेड के आतंकी शहजाद भट्टी और आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था। उस पर देहरादून में स्थित महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और संवेदनशील लोकेशन पाकिस्तानी आकाओं के साथ साझा करने का आरोप है। एसटीएफ ने विक्रांत के पास से एक पिस्टल, सात कारतूस और एक स्प्रे-पेंट कैन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि वह ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहा था और उसने कुछ दीवारों पर टीटीएच (तहरीक-ए-तालिबान-हिंदुस्तान) भी लिखा था। विक्रांत पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि नेटवर्क के अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

इस मामले की जांच अभी भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ​​मॉड्यूल के अन्य सदस्यों, उनके फंडिंग स्रोतों और संभावित लक्ष्यों की गहन जांच कर रही हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क के तार देश के बाहर किन-किन जगहों से जुड़े हैं। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि विक्रांत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस नेटवर्क के संपर्क में था। उसके पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि संदिग्ध आतंकी कोड का इस्तेमाल करके बात करते थे। एक उदाहरण में, देहरादून से आलू गिराने के बारे में पूछा गया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान से 'वेट' का कोड आया था। इस तरह के खुलासों से सुरक्षा एजेंसियां ​​और सतर्क हो गई हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

यह पूरा मॉड्यूल देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता था, लेकिन समय रहते की गई कार्रवाई से इसे काफी हद तक नष्ट कर दिया गया। विक्रांत से पूछताछ के आधार पर और भी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। यह गिरफ्तारी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि आतंकवाद का खतरा अभी भी मौजूद है और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय एजेंसियां ​​इस मामले में शामिल सभी लोगों को पकड़ने और इस नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

देहरादून आईएसआई आतंकी गिरफ्तार मॉड्यूल जांच खुलासे विक्रांत कश्यप अल बर्क ब्रिगेड एसटीएफ राजद्रोह सुरक्षा टेररिज्म

United States Latest News, United States Headlines