देहरादून: आइएमए पासिंग आउट परेड के दौरान यातायात डायवर्जन, 6-11 जून को कई मार्ग पर प्रभाव

देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड के कारण 6, 9 और 11 जून को सुबह के समय यातायात डायवर्ट किया जाएगा। विस्तृत मार्ग डायवर्जन योजना और पहली बार महिला कैडेट शामिल होने के बारे में जानकारी।

देहरादून शहर में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) के पासिंग आउट परेड (POP) के कारण यातायात व्यवस्था में बड़ी बदलाव आएगा। पुलिस ने 6, 9 और 11 जून को सुबह के समय कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट करने की योजना बनाई है। 6 जून को सुबह 5:00 से 10:00 बजे तक, 9 जuner को उसी समय सुबह, और 11 जून को सुबह 5:00 से 11:30 बजे तक यातायात दिशानिर्देशों के अंतर्गत चलेगा। परेड के दौरान मुख्य रूप से IMA कैंपस के पास के क्षेत्र में यातायात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और वहां जीरो जनता क्षेत्र सक्रिय होगा जिसका अर्थ है कि सामान्य यातायात वहां से होने वाला नहीं रहेग। विभिन्न दिशाओं से आने वाले यातायात को निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से भेजा जाएगा: बल्लूपुर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले यातायात को रांघडवाला तिराहा से मिठी बेरी के मार्ग से प्रेमनगर भेजा जाएगा। प्रेमनगर से शहर में आने वाले यातायात को प्रेमनगर चौक से दरू चौक और मिट्ठी बेरी के मार्ग से शिमला बाईपास रोड, निरंजनपुर मंडी से शहर भेजा जाएगा। विशेष परिस्थिति में, प्रेमनगर से आने वाले यातायात को एमटी सेक्शन गेट से आएमए के अंदर से रांघडवाला की ओर भेजा जाएगा। सेलाकुई और भाऊवाला से आने वाले भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुए नया गांव मार्ग से शहर की ओर भेजा जाएगा। देहरादून से विकासनगर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डायवर्ट किया जाकर विकासनगर धर्मावाला की तरफ भेजा जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी का 94 साल के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार महिला कैडेट भी शामिल होंगे, जिससे यह कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण और यादगार बनेगा.

देहरादून शहर में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) के पासिंग आउट परेड (POP) के कारण यातायात व्यवस्था में बड़ी बदलाव आएगा। पुलिस ने 6, 9 और 11 जून को सुबह के समय कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट करने की योजना बनाई है। 6 जून को सुबह 5:00 से 10:00 बजे तक, 9 जuner को उसी समय सुबह, और 11 जून को सुबह 5:00 से 11:30 बजे तक यातायात दिशानिर्देशों के अंतर्गत चलेगा। परेड के दौरान मुख्य रूप से IMA कैंपस के पास के क्षेत्र में यातायात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और वहां जीरो जनता क्षेत्र सक्रिय होगा जिसका अर्थ है कि सामान्य यातायात वहां से होने वाला नहीं रहेग। विभिन्न दिशाओं से आने वाले यातायात को निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से भेजा जाएगा: बल्लूपुर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले यातायात को रांघडवाला तिराहा से मिठी बेरी के मार्ग से प्रेमनगर भेजा जाएगा। प्रेमनगर से शहर में आने वाले यातायात को प्रेमनगर चौक से दरू चौक और मिट्ठी बेरी के मार्ग से शिमला बाईपास रोड, निरंजनपुर मंडी से शहर भेजा जाएगा। विशेष परिस्थिति में, प्रेमनगर से आने वाले यातायात को एमटी सेक्शन गेट से आएमए के अंदर से रांघडवाला की ओर भेजा जाएगा। सेलाकुई और भाऊवाला से आने वाले भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुए नया गांव मार्ग से शहर की ओर भेजा जाएगा। देहरादून से विकासनगर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डायवर्ट किया जाकर विकासनगर धर्मावाला की तरफ भेजा जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी का 94 साल के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार महिला कैडेट भी शामिल होंगे, जिससे यह कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण और यादगार बनेगा





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