देहरादून में बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर गुंडा एक्ट लागू, जिला बदर की संभावना

देहरादून की पाश कालोनी में बिल्डर पुनीत अग्रवाल के गुंडागर्दी और अभद्र व्यवहार के कारण जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 5 मई तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है, अन्यथा उन्हें जिला बदर किया जा सकता है। बिल्डर पर डीआरडीओ के विज्ञानी पर हमला करने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

देहरादून की पाश कालोनी में स्थित एटीएस हेवेनली फूटहिल्स के निवासियों के लिए बिल्डर पुनीत अग्रवाल एक भय का पर्याय बन चुके हैं। उनकी गुंडागर्दी और निरंतर अभद्र व्यवहार के कारण जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने दैनिक जागरण की खबरों का संज्ञान लेते हुए बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में उन्हें 5 मई तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। यदि उनका जवाब संतोषजनक न पाया जाता है या वे अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें जिला बदर किया जा सकता है। पुनीत अग्रवाल वर्ष 2021 से ही एटीएस कालोनी के निवासियों के साथ दबंगई दिखा रहे हैं। उनके विरुद्ध अब तक पांच मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हाल ही में, उन्होंने डीआरडीओ की डिफेंस इलेक्ट्रानिक्स एप्लिकेशन लैबोरेटरी (डील) के विज्ञानी अनिरुद्ध शर्मा की पिटाई कर दी, जिसमें उनके कान के पर्दे को गंभीर चोट आई। इस घटना से पहले, बिल्डर ने विज्ञानी के माता-पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया था। दोपहर बाद जब विज्ञानी ने इस पर आपत्ति जताई, तो बिल्डर ने उन्हें अपने परिसर में बुलाया और सहयोगियों के साथ मिलकर हमला किया। इस घटना के बाद विज्ञानी की पत्नी हेम शिखा, जो स्वयं डीआरडीओ के प्रतिष्ठान यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आइआरडीई) में विज्ञानी हैं, ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जागरण ने इस घटनाक्रम के साथ ही बिल्डर की गुंडा प्रवृत्ति पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित कीं, जिसमें बताया गया कि बिल्डर किस तरह एटीएस कालोनी में भय का पर्याय बन गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अभद्रता और गुंडागर्दी के विभिन्न वीडियो की जानकारी भी दी गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इन वीडियो का संज्ञान लेते हुए बिल्डर पुनीत अग्रवाल के विरुद्ध गुंडा अधिनियम में कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिल्डर के आपराधिक कृत्यों और सभ्य समाज में अराजकता फैलाने के मामले में उन्हें जिला बदर किया जा सकता है। बिल्डर के आपराधिक कृत्यों की फेहरिस्त में डीआरडीओ के विज्ञानी और उनके परिवार के साथ अभद्रता से पहले, पुनीत अग्रवाल ने वर्ष 2025 में कालोनी के अध्यक्ष अजय सिंह के साथ मारपीट की थी और उन्हें भद्दी गालियां दे चुके हैं। साथ ही, स्टेट जीएसटी के सहायक आयुक्त अंजनी से भी मारपीट की गई थी। दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, वर्ष 2025 में बच्चों के पटाखा जलाने पर वह पिस्टल तान चुके हैं। पुराने मामलों की बात की जाए तो 14 अगस्त 2021 में बिल्डर ने कालोनी निवासी स्नेहलता से गाली-गलौज की थी। इस मामले में मयूर विहार चौकी से लेकर एसएसपी व डीजीपी तक शिकायत की गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण बिल्डर के हौसले बुलंद होते चले गए। इसके अलावा, बिल्डर पर अवैध निर्माण और सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप भी लग चुके हैं, जिनकी पुष्टि विभिन्न जांचों में की जा चुकी है। अग्रवाल पर कार्रवाई की बात की जाए तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर चुके हैं और एटीएस सोसाइटी की आमसभा में बिल्डर की सदस्यता रद की जा चुकी है। हालांकि, पुलिस ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल की गुंडागर्दी को रोकने में विफलता दिखाई है। पूर्व में जब जिलाधिकारी ने बिल्डर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया था, तो पुलिस से रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन रायपुर पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया। वहीं, डीआरडीओ विज्ञानी के साथ मारपीट के मामले में भी जिलाधिकारी के रिपोर्ट मांगने पर पुलिस ने टालू रवैया अपनाया। जब एसटीएस कालोनी के लोग जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, तो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। तमाम बातों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया.

देहरादून की पाश कालोनी में स्थित एटीएस हेवेनली फूटहिल्स के निवासियों के लिए बिल्डर पुनीत अग्रवाल एक भय का पर्याय बन चुके हैं। उनकी गुंडागर्दी और निरंतर अभद्र व्यवहार के कारण जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने दैनिक जागरण की खबरों का संज्ञान लेते हुए बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में उन्हें 5 मई तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। यदि उनका जवाब संतोषजनक न पाया जाता है या वे अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें जिला बदर किया जा सकता है। पुनीत अग्रवाल वर्ष 2021 से ही एटीएस कालोनी के निवासियों के साथ दबंगई दिखा रहे हैं। उनके विरुद्ध अब तक पांच मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हाल ही में, उन्होंने डीआरडीओ की डिफेंस इलेक्ट्रानिक्स एप्लिकेशन लैबोरेटरी (डील) के विज्ञानी अनिरुद्ध शर्मा की पिटाई कर दी, जिसमें उनके कान के पर्दे को गंभीर चोट आई। इस घटना से पहले, बिल्डर ने विज्ञानी के माता-पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया था। दोपहर बाद जब विज्ञानी ने इस पर आपत्ति जताई, तो बिल्डर ने उन्हें अपने परिसर में बुलाया और सहयोगियों के साथ मिलकर हमला किया। इस घटना के बाद विज्ञानी की पत्नी हेम शिखा, जो स्वयं डीआरडीओ के प्रतिष्ठान यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आइआरडीई) में विज्ञानी हैं, ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जागरण ने इस घटनाक्रम के साथ ही बिल्डर की गुंडा प्रवृत्ति पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित कीं, जिसमें बताया गया कि बिल्डर किस तरह एटीएस कालोनी में भय का पर्याय बन गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अभद्रता और गुंडागर्दी के विभिन्न वीडियो की जानकारी भी दी गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इन वीडियो का संज्ञान लेते हुए बिल्डर पुनीत अग्रवाल के विरुद्ध गुंडा अधिनियम में कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिल्डर के आपराधिक कृत्यों और सभ्य समाज में अराजकता फैलाने के मामले में उन्हें जिला बदर किया जा सकता है। बिल्डर के आपराधिक कृत्यों की फेहरिस्त में डीआरडीओ के विज्ञानी और उनके परिवार के साथ अभद्रता से पहले, पुनीत अग्रवाल ने वर्ष 2025 में कालोनी के अध्यक्ष अजय सिंह के साथ मारपीट की थी और उन्हें भद्दी गालियां दे चुके हैं। साथ ही, स्टेट जीएसटी के सहायक आयुक्त अंजनी से भी मारपीट की गई थी। दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, वर्ष 2025 में बच्चों के पटाखा जलाने पर वह पिस्टल तान चुके हैं। पुराने मामलों की बात की जाए तो 14 अगस्त 2021 में बिल्डर ने कालोनी निवासी स्नेहलता से गाली-गलौज की थी। इस मामले में मयूर विहार चौकी से लेकर एसएसपी व डीजीपी तक शिकायत की गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण बिल्डर के हौसले बुलंद होते चले गए। इसके अलावा, बिल्डर पर अवैध निर्माण और सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप भी लग चुके हैं, जिनकी पुष्टि विभिन्न जांचों में की जा चुकी है। अग्रवाल पर कार्रवाई की बात की जाए तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर चुके हैं और एटीएस सोसाइटी की आमसभा में बिल्डर की सदस्यता रद की जा चुकी है। हालांकि, पुलिस ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल की गुंडागर्दी को रोकने में विफलता दिखाई है। पूर्व में जब जिलाधिकारी ने बिल्डर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया था, तो पुलिस से रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन रायपुर पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया। वहीं, डीआरडीओ विज्ञानी के साथ मारपीट के मामले में भी जिलाधिकारी के रिपोर्ट मांगने पर पुलिस ने टालू रवैया अपनाया। जब एसटीएस कालोनी के लोग जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, तो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। तमाम बातों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया





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