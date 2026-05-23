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देहरादून जमीन घोटाला: कांग्रेस पार्षद अमित भंडारी और शातिर जालसाज गिरफ्तार

शहर और राज्य News

देहरादून जमीन घोटाला: कांग्रेस पार्षद अमित भंडारी और शातिर जालसाज गिरफ्तार
देहरादून पुलिसजमीन धोखाधड़ीकांग्रेस पार्षद
📆23-05-2026 20:55:00
📰Amar Ujala
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देहरादून पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर फौजियों और पहाड़ी लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें कांग्रेस पार्षद अमित भंडारी सहित कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।

देहरादून शहर में जमीन के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें सत्ताधारी दल के विरोधी दल कांग्रेस के एक पार्षद अमित भंडारी उर्फ दीपू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि देश की सेवा करने वाले फौजियों और पहाड़ के भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाया गया। पुलिस ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पार्षद अमित भंडारी के साथ-साथ मुख्य जालसाज प्रदीप सकलानी और उसके सहयोगी अजय सजवाण को भी सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मामले ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का नाम इस तरह के संगठित अपराध में सामने आना चिंताजनक है। इस धोखाधड़ी के तरीके के बारे में बात करें तो आरोपी प्रदीप सकलानी एक शातिर अपराधी है जिसने ठगी को एक व्यवसाय बना लिया था। वह मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बनाता था जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे लेकिन काम के सिलसिले में अन्य राज्यों में रह रहे थे या जो भारतीय सेना में कार्यरत थे। सकलानी उन्हें प्रलोभन देता था कि वह देहरादून में बहुत ही सस्ते दामों पर बेहतरीन जमीन दिलवा सकता है। वह खुद को पहाड़ी मूल का बताकर लोगों का विश्वास जीतता था और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की जमीन दिखाता था। वह बड़ी चतुराई से उस जमीन को अपनी या अपने किसी करीबी रिश्तेदार की बताकर सौदा करता था और अग्रिम राशि के रूप में लाखों रुपये ठग लेता था। जब पीड़ित लोगों को सच्चाई का पता चलता था, तो आरोपी उन्हें झूठे आश्वासन देते या फिर चेक थमा देते थे, जो बाद में बैंक से बाउंस हो जाते थे। इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब सहस्रधारा रोड के निवासी विक्रम सिंह ने रायपुर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। विक्रम सिंह ने बताया कि वह देहरादून में जमीन खरीदना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने प्रदीप सकलानी और अभय कुमार से संपर्क किया था। इस सौदे में अजय सजवाण भी शामिल था। इन लोगों ने मालदेवता क्षेत्र में एक भूखंड दिखाया और उसे अपना बताकर विक्रम सिंह के साथ सौदा तय किया। सौदे की शर्तों के अनुसार, विक्रम सिंह ने उन्हें कुल 30 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि, जब विक्रम सिंह ने जमीन के दस्तावेजों की गहन जांच की, तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, उस जमीन से इन तीनों आरोपियों का कोई कानूनी संबंध नहीं है। जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगी, तो आरोपियों ने उन्हें कुछ चेक दिए, लेकिन वे सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस अधीक्षक सिटी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया ताकि इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रदीप सकलानी एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही 27 विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। लंबी मशक्कत और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्रदीप सकलानी और अजय सजवाण को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान सकलानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि इस पूरे खेल में कांग्रेस पार्षद अमित भंडारी, पत्रकार हेम भट्ट, अमजद खान और शौकत अली भी शामिल थे। पुलिस ने इन सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। जांच में जब पार्षद अमित भंडारी के खिलाफ ठोस सबूत और पर्याप्त साक्ष्य मिले, तो पुलिस ने बिना किसी देरी के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने देहरादून में जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी सकलानी पर नेहरू कॉलोनी थाने में भी तीन बड़ी प्राथमिकियां दर्ज हैं, जिनमें लगभग तीन करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने और लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस घोटाले में और कौन-कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। यह मामला एक चेतावनी है कि जमीन खरीदते समय दस्तावेजों की पूरी जांच करना और केवल विज्ञापनों या बिचौलियों के भरोसे न रहना कितना आवश्यक है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध सौदे की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि ऐसे अपराधियों को समाज से खत्म किया जा सके.

देहरादून शहर में जमीन के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें सत्ताधारी दल के विरोधी दल कांग्रेस के एक पार्षद अमित भंडारी उर्फ दीपू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि देश की सेवा करने वाले फौजियों और पहाड़ के भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाया गया। पुलिस ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पार्षद अमित भंडारी के साथ-साथ मुख्य जालसाज प्रदीप सकलानी और उसके सहयोगी अजय सजवाण को भी सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मामले ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का नाम इस तरह के संगठित अपराध में सामने आना चिंताजनक है। इस धोखाधड़ी के तरीके के बारे में बात करें तो आरोपी प्रदीप सकलानी एक शातिर अपराधी है जिसने ठगी को एक व्यवसाय बना लिया था। वह मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बनाता था जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे लेकिन काम के सिलसिले में अन्य राज्यों में रह रहे थे या जो भारतीय सेना में कार्यरत थे। सकलानी उन्हें प्रलोभन देता था कि वह देहरादून में बहुत ही सस्ते दामों पर बेहतरीन जमीन दिलवा सकता है। वह खुद को पहाड़ी मूल का बताकर लोगों का विश्वास जीतता था और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की जमीन दिखाता था। वह बड़ी चतुराई से उस जमीन को अपनी या अपने किसी करीबी रिश्तेदार की बताकर सौदा करता था और अग्रिम राशि के रूप में लाखों रुपये ठग लेता था। जब पीड़ित लोगों को सच्चाई का पता चलता था, तो आरोपी उन्हें झूठे आश्वासन देते या फिर चेक थमा देते थे, जो बाद में बैंक से बाउंस हो जाते थे। इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब सहस्रधारा रोड के निवासी विक्रम सिंह ने रायपुर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। विक्रम सिंह ने बताया कि वह देहरादून में जमीन खरीदना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने प्रदीप सकलानी और अभय कुमार से संपर्क किया था। इस सौदे में अजय सजवाण भी शामिल था। इन लोगों ने मालदेवता क्षेत्र में एक भूखंड दिखाया और उसे अपना बताकर विक्रम सिंह के साथ सौदा तय किया। सौदे की शर्तों के अनुसार, विक्रम सिंह ने उन्हें कुल 30 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि, जब विक्रम सिंह ने जमीन के दस्तावेजों की गहन जांच की, तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, उस जमीन से इन तीनों आरोपियों का कोई कानूनी संबंध नहीं है। जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगी, तो आरोपियों ने उन्हें कुछ चेक दिए, लेकिन वे सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस अधीक्षक सिटी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया ताकि इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रदीप सकलानी एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही 27 विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। लंबी मशक्कत और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्रदीप सकलानी और अजय सजवाण को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान सकलानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि इस पूरे खेल में कांग्रेस पार्षद अमित भंडारी, पत्रकार हेम भट्ट, अमजद खान और शौकत अली भी शामिल थे। पुलिस ने इन सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। जांच में जब पार्षद अमित भंडारी के खिलाफ ठोस सबूत और पर्याप्त साक्ष्य मिले, तो पुलिस ने बिना किसी देरी के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने देहरादून में जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी सकलानी पर नेहरू कॉलोनी थाने में भी तीन बड़ी प्राथमिकियां दर्ज हैं, जिनमें लगभग तीन करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने और लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस घोटाले में और कौन-कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। यह मामला एक चेतावनी है कि जमीन खरीदते समय दस्तावेजों की पूरी जांच करना और केवल विज्ञापनों या बिचौलियों के भरोसे न रहना कितना आवश्यक है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध सौदे की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि ऐसे अपराधियों को समाज से खत्म किया जा सके

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देहरादून पुलिस जमीन धोखाधड़ी कांग्रेस पार्षद प्रदीप सकलानी उत्तराखंड समाचार

 

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