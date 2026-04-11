देहरादून: प्रेमनगर थाने में महिला पुलिसकर्मी पर हमला, दंपती समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून के प्रेमनगर थाने में एक महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में दंपती सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना 9 अप्रैल की है, जब पुलिसकर्मी शिकायत सुन रही थी। आरोपियों ने महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा और धक्का दिया, जिससे उसके हाथ में चोट आई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, देहरादून । प्रेमनगर थाने में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शिकायत सुन रही महिला पुलिसकर्मी पर आरोपियों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद, प्रेमनगर थाना पुलिस ने दंपती सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपर उपनिरीक्षक शोभा मेहता ने बताया कि घटना 9 अप्रैल को हुई जब वह महिला डेस्क पर शिकायतकर्ता यशपाल तंवर निवासी श्यामपुर प्रेमनगर की शिकायत पर पूछताछ कर रही थीं। यशपाल तंवर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी और शोभा मेहता उस मामले की जांच कर रही थीं। अपना पक्ष रखने के लिए,

उन्होंने दूसरे पक्ष से प्रवीण सेमवाल को थाने बुलाया। शोभा मेहता दोनों पक्षों की बात सुन ही रही थीं कि तभी अचानक एक महिला, जो प्रतीक्षा सेमवाल के रूप में पहचानी गई, अपने साथ एक युवक, आकाश को लेकर आई और आते ही शोभा मेहता के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि शोभा मेहता संभल भी नहीं पाईं।\इसके बाद, पहले से कार्यालय में बैठे प्रवीण सेमवाल, जो प्रतीक्षा सेमवाल के पति हैं, अचानक गुस्से में आ गए और जोर-जोर से चिल्लाते हुए गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को थाने पर ही सबक सिखाने की धमकी दी। प्रवीण सेमवाल ने भी महिला कांस्टेबल सुशीला का हाथ मरोड़ते हुए उसे भी धक्का दे दिया, जिससे सुशीला के हाथ में चोट लग गई। स्थिति और भी बिगड़ गई जब प्रतीक्षा सेमवाल ने थाने में आते ही गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो गई। प्रतीक्षा सेमवाल ने शोभा मेहता को जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज करते हुए उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। उनके साथ आया युवक, आकाश ने भी हाथापाई की। तीनों आरोपियों ने मिलकर शोभा मेहता की वर्दी फाड़ दी। इस अराजक स्थिति को देखते हुए, मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी दौड़े और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। इसी बीच, आकाश, जो प्रतीक्षा के साथ आया था, अपने मोबाइल से वीडियो बनाता हुआ थाने से भाग गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों की पहचान की। आरोपियों की पहचान प्रतीक्षा सेमवाल, उसके पति प्रवीण सेमवाल, दोनों निवासी उखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग, वर्तमान निवासी न्यू कॉलोनी उम्मेदनगर और आकाश निवासी चौरा, जखोली, रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है। यह घटना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, और पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि आगे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।\घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास है और क्या इस घटना के पीछे कोई और कारण था। पुलिस अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या थाने में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई थी, जिसके कारण यह घटना हो पाई। इस घटना ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। पुलिस प्रशासन इस घटना को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। पुलिस का कहना है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद, स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मियों पर इस तरह का हमला अस्वीकार्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने थाने की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने का फैसला किया है, ताकि पुलिसकर्मी सुरक्षित महसूस कर सकें और अपना काम बिना किसी डर के कर सकें। इस घटना ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है





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