देहरादून में तेज वर्षा और आंधी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई पेड़ गिरे, बिजली के तार क्षतिग्रस्त हुए और रेस्ट कैंप समेत कई इलाकों में घरों में गंदा पानी घुस गया।

देहरादून में तेज वर्षा और आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई पेड़ गिरे , बिजली के तार क्षतिग्रस्त हुए और रेस्ट कैंप समेत कई इलाकों में घरों में गंदा पानी घुस गया। फायर सर्विस विभाग के अनुसार तेज हवाओं के चलते राजपुर रोड से मैगी प्वाइंट तक करीब 10 से 12 छोटे-बड़े पेड़ और टहनियां सड़क पर गिर गई थीं। सूचना मिलने पर फायर यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ों को काटकर सड़क से हटाकर किनारे किया। जिससे बाद यातायात सुचारू हो सका। कई स्थानों पर बिजली के तार भी टूटकर गिरे मिले, जिसकी सूचना तत्काल विद्युत विभाग को दे दी गई। विद्युत लाइनों को नुकसान पहुंचने से शहर के कई इलाके रातभर अंधेरे में डूबे रहे। प्रेमनगर क्षेत्र में भी एक बड़ा पेड़ मार्ग पर गिर गया था। फायर सर्विस की टीम ने पेड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर हटाया और सड़क को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया। राहत की बात यह रही कि किसी भी स्थान से जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। दूसरी ओर रेस्ट कैंप वार्ड के निवासियों ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य कर रही कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान नालों और नालियों में मिट्टी एवं मलबा भर दिया गया है, जिससे जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। गुरुवार रात हुई वर्षा के दौरान नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया, जिससे लोगों के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद निर्माण कंपनी समस्या के समाधान के लिए गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य भी बेहद धीमी गति से चल रहा है और एक-दो दिन काम होने के बाद कई दिनों तक कार्य बंद रहता है.

देहरादून में तेज वर्षा और आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई पेड़ गिरे, बिजली के तार क्षतिग्रस्त हुए और रेस्ट कैंप समेत कई इलाकों में घरों में गंदा पानी घुस गया। फायर सर्विस विभाग के अनुसार तेज हवाओं के चलते राजपुर रोड से मैगी प्वाइंट तक करीब 10 से 12 छोटे-बड़े पेड़ और टहनियां सड़क पर गिर गई थीं। सूचना मिलने पर फायर यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ों को काटकर सड़क से हटाकर किनारे किया। जिससे बाद यातायात सुचारू हो सका। कई स्थानों पर बिजली के तार भी टूटकर गिरे मिले, जिसकी सूचना तत्काल विद्युत विभाग को दे दी गई। विद्युत लाइनों को नुकसान पहुंचने से शहर के कई इलाके रातभर अंधेरे में डूबे रहे। प्रेमनगर क्षेत्र में भी एक बड़ा पेड़ मार्ग पर गिर गया था। फायर सर्विस की टीम ने पेड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर हटाया और सड़क को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया। राहत की बात यह रही कि किसी भी स्थान से जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। दूसरी ओर रेस्ट कैंप वार्ड के निवासियों ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य कर रही कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान नालों और नालियों में मिट्टी एवं मलबा भर दिया गया है, जिससे जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। गुरुवार रात हुई वर्षा के दौरान नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया, जिससे लोगों के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद निर्माण कंपनी समस्या के समाधान के लिए गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य भी बेहद धीमी गति से चल रहा है और एक-दो दिन काम होने के बाद कई दिनों तक कार्य बंद रहता है





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