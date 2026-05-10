दोनू शिवपुर निवासी का हुआ गिरफ्तार, अपने दोस्त के घर में सौंपी बाइक

सहारा सिंह के गले में सोने की चेन लूटने वाले बबलू जायवाल को सारनाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह रास्ते में बाइक छोड़कर दोस्त के घर में सौंप दी। पुलिस ने भी बाइक बरामद की है। बवालू जायवाल को पहले मऊ जेल से छूटकर घटना को अंजाम दिया था। उसके खिलाफ दूसरे मुकदमे में भी यह लगाए गए हैं। पुलिस ने जांच में बाइक की नंबर प्लेट में मिट्टी को छोडकर भी दिया था। लूटी हुई सोने की चेन भी उसके पास से बरामद की गई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में सहारा सिंह के गले में पड़ी सोने की चेन लूटने वाले भरलाई शिवपुर निवासी बाइक सवार कुख्यात बबलू जायवाल को सारनाथ पुलिस ने शनिवार की देर रात 1:40 बजे हृदयपुर रिंगरोड के पास से गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे के पास से बाइक भी बरामद हुई, जिसे वह शादी में जाने की बात बताकर मांग ले गया था। लूट की वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरे का सुराग लगाने में जुटी तो पता चला मऊ जेल से 23 अप्रैल को छूटे बदमाश बबलू ने लूट की है। एडीसीपी लिपि नागयाच ने सफलता के लिए सारनाथ पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है। बवालू जायवाल को मऊ पुलिस ने तमंचा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां से छूटने के बाद घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में एक जगह शख्स की मामूूली झलक देखने को मिली, जिसे तकनीक के जरिए डेवलप किया गया तो आरोपित की पहचान हो पाई और उसकी गिरफ्तार हाे सकी। उसके पास से लूटी गई सोने की बरामद हो गई है। बदमाश के खिलाफ माल बरामदगी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बदमाश को बेहद शातिर दिमाग माना जाता है, क्योंकि उसने लूट की घटना करने से पूर्व बाइक की नंबर प्लेट पर एक साइट में मिट्टी लगा दी थी, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। बदमाश शिवपुर का रहने वाला जरूर है, लेकिन वह रोहित अस्पताल में रहता था। इसके अलावा, बाइक के नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाकर वारदात करने का तरीका अद्भुत है। वारदात में बाइक का नंबर प्लेट मिट्टी में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू स्टेट नंबर लिख कर धक्का दे दिया, जिससे नंबर प्लेट पूरी तरह से धुल गई। माना जा रहा है कि यह शातिर महिला कैसे रहती है, उसके बारे में तय करना होगा। लूटी हुई सोने की चेन की कीमत करीब एक लाख 40 हजार रुपये बताई गई है.
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में सहारा सिंह के गले में पड़ी सोने की चेन लूटने वाले भरलाई शिवपुर निवासी बाइक सवार कुख्यात बबलू जायवाल को सारनाथ पुलिस ने शनिवार की देर रात 1:40 बजे हृदयपुर रिंगरोड के पास से गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे के पास से बाइक भी बरामद हुई, जिसे वह शादी में जाने की बात बताकर मांग ले गया था। लूट की वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरे का सुराग लगाने में जुटी तो पता चला मऊ जेल से 23 अप्रैल को छूटे बदमाश बबलू ने लूट की है। एडीसीपी लिपि नागयाच ने सफलता के लिए सारनाथ पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है। बवालू जायवाल को मऊ पुलिस ने तमंचा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां से छूटने के बाद घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में एक जगह शख्स की मामूूली झलक देखने को मिली, जिसे तकनीक के जरिए डेवलप किया गया तो आरोपित की पहचान हो पाई और उसकी गिरफ्तार हाे सकी। उसके पास से लूटी गई सोने की बरामद हो गई है। बदमाश के खिलाफ माल बरामदगी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बदमाश को बेहद शातिर दिमाग माना जाता है, क्योंकि उसने लूट की घटना करने से पूर्व बाइक की नंबर प्लेट पर एक साइट में मिट्टी लगा दी थी, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। बदमाश शिवपुर का रहने वाला जरूर है, लेकिन वह रोहित अस्पताल में रहता था। इसके अलावा, बाइक के नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाकर वारदात करने का तरीका अद्भुत है। वारदात में बाइक का नंबर प्लेट मिट्टी में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू स्टेट नंबर लिख कर धक्का दे दिया, जिससे नंबर प्लेट पूरी तरह से धुल गई। माना जा रहा है कि यह शातिर महिला कैसे रहती है, उसके बारे में तय करना होगा। लूटी हुई सोने की चेन की कीमत करीब एक लाख 40 हजार रुपये बताई गई है
नगर सहारा सिंह की हुई सोने की चेन लूट के आरोपी को इतना ही रवानगी के बाद भी आरोपी सीसीटीवी कैमरे मामूली झलक देखने पर ही सुराग लगाते हुए आरोपी क