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दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में गए युवक को गोली मारकर हत्या; गिरफ्तारी के लिए दिया प्रदर्शन

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दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में गए युवक को गोली मारकर हत्या; गिरफ्तारी के लिए दिया प्रदर्शन
घटनाधमाकाघायल अच्छा
📆15-05-2026 19:39:00
📰Dainik Jagran
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दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में आए युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक केopfिने बीते शुक्रवार की रात अमरोहा के लोकेश उर्फ टंडेल की बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर आग्रह करते हुए सिंटू के घर बुलाए थे। वहां पर आरोपितों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। सक्रिय परिवार वालों ने थाने के बाहर जाम लगाकर पूर्वाग्रहियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बदर नहीं हुआ।

दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में आए युवक को मारी गोली, गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वजन का हंगामा; थाने के बाहर लगाया जाम दोस्त की जन्मदिन पार्टी में हुए विवाद के बाद अमरोहा के लोकेश उर्फ टंडेल की बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकरपरिजनों ने किया प्रदर्शन। उच्चाधिकारियों के समझाने पर भी बदर नहीं हुआ। अमरोहा के लोकेश उर्फ टंडेल की बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लोकेश नोएडा में नौकरी करता था। परिवार वालों नेifeना-अमरोहा मार्ग पर थाने के सामने जाम लगाकर हंगामा किया। इस मामले में आरोपितों की तलाश जारी है.

दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में आए युवक को मारी गोली, गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वजन का हंगामा; थाने के बाहर लगाया जाम दोस्त की जन्मदिन पार्टी में हुए विवाद के बाद अमरोहा के लोकेश उर्फ टंडेल की बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकरपरिजनों ने किया प्रदर्शन। उच्चाधिकारियों के समझाने पर भी बदर नहीं हुआ। अमरोहा के लोकेश उर्फ टंडेल की बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लोकेश नोएडा में नौकरी करता था। परिवार वालों नेifeना-अमरोहा मार्ग पर थाने के सामने जाम लगाकर हंगामा किया। इस मामले में आरोपितों की तलाश जारी है

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