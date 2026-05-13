दोस्त-पत्नी और परिवार के सहारे प्रतीक यादव की विदेश यात्रा

लखनऊ: समाजवादी पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई और BJP नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। वह महज 38 साल के थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि परिवार की ओर से देर तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। प्रतीक यादव अपनी फिटनेस, बिजनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहते थे। हाल के महीनों में पत्नी अपर्णा यादव के साथ रिश्तों को लेकर चर्चाओं के बीच वह परिवार संग विदेश यात्रा पर भी गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको पूरी खबर को पढ़ना चाहिए।

लखनऊ : समाजवादी पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। वह महज 38 साल के थे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि परिवार की ओर से देर तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले प्रतीक यादव अपनी फिटनेस , बिजनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहते थे। हाल के महीनों में पत्नी अपर्णा यादव के साथ रिश्तों को लेकर चर्चाओं के बीच वह परिवार संग विदेश यात्रा पर भी गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक। उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। उनके निधन काे लेकर समाज में शोक की लहर.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। वह महज 38 साल के थे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि परिवार की ओर से देर तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले प्रतीक यादव अपनी फिटनेस, बिजनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहते थे। हाल के महीनों में पत्नी अपर्णा यादव के साथ रिश्तों को लेकर चर्चाओं के बीच वह परिवार संग विदेश यात्रा पर भी गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक। उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। उनके निधन काे लेकर समाज में शोक की लहर





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