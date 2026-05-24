दो पुलिसकर्मी आपस में मारपीट: दो आईपी एस्टेट थाना पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर हुआ झगड़ा, वीडियो वायरल

दिल्ली के इप एस्टेट थाना के दो पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर हुई मारपीट की सूचना वीडियो वायरल होने पर आईपी एस्टेट थाने से आ रही है। मामले की जांच चल रही है। मामले की विभागीय जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में गश्त के दौरान भिड़े दो पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने पर हुए लाइन हाजिर.

दिल्‍ली के आईपी एस्टेट थाने के दो पुलिसकर्मी गश्त के दौरान सड़क पर आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को तत्दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने ने तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट लाइन्स भेजा दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों ने शराब पी रखी थी या नहीं। आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया। VIDEO सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल उठने लगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की विभागीय जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी





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