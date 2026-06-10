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दो मोटरसाइकिलों की टक्कर से बिलासपुर में 2 मौत, 5 घायल

स्थानीय समाचार News

दो मोटरसाइकिलों की टक्कर से बिलासपुर में 2 मौत, 5 घायल
बिलासपुरमोटरसाइकिल दुर्घटनाकोतवाली
📆10-06-2026 14:46:00
📰Dainik Jagran
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बिलासपुर के कोतवाली क्षेत्र में भड़की दुर्घटना में दो लोगों की मौत और पाँच का गंभीर घायल होना, और परिवारों के शोक में पुलिस तथा अस्पताल के प्रयासों की जानकारी

बिलासपुर जिले के रैमपुर उपजिला में कोतवाली क्षेत्र, डंडिया गांव के पास शाम पाँच बजे एक गंभीर सड़क दुर्घटना गढ़कर सामने आ गई। दो मोटरसाइकिलें, तेज़ रफ़्तार में चलती हुई, सामने वाले गाड़ी से टकराईं, जिससे दोनों वाहनों के परखच्चे टूटकर हवा में उड़ गए। टक्कर के झटके से आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों और गुजरने वाले चालक तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर दौड़े। स्थल पर खून के तीर-तिरछे बिखराव के साथ, घायल व्यक्तियों की चीत्कार भरी रोष गूँज रही थी। इस तेज़ और बिना रोक-टोक के हादसे में दो व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और पाँच अन्य लोग गंभीर स्थिति में घायल हो गए, जिनमें एक ही परिवार के तीन बच्चे, उनकी माँ तथा एक और व्यक्ति शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया, परंतु रक्तस्राव नियंत्रण में न आ पाए, उन{घायलों को} को त्वरित उपचार हेतु हैं .

जमील अहमद के परिवार को हाइर सेंटर में इमर्जेंसी सेल में रेफर कर दिवाला प्रबंधन जाँच का लक्ष्य है। पुलिस निरीक्षक जीत सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुर्घटना स्थल पर पहुँच कर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा। दोनों मोटरसाइकिलों को तुरंत जप्त कर पगडंडी से हटाकर ट्राफिक व्यवस्था को सही किया गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, और अभी तक किसी भी रिश्तेदार से कोई रिपोर्ट या जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस जाँच जारी रखी हुई है, दायित्व निर्धारण के लिए समस्त साक्ष्य एकत्र कींचा जा रहा है। इस दुखद दुर्घटना की तस्वीरें समाज और शोकग्रस्त समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर रही हैं। सड़क सुरक्षा के अनिवार्य नियमों का पालन न करने से यह घटना हुई बताता है पुलिस निरीक्षक। उच्च गति पर यात्रा करते समय हेलमेट न पहनना, नियंत्रित गति में गाड़ी चलाना और विज़िबिलिटी बढ़ाने के उपाय करना अत्यावश्यक माना गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नागरिकों को तेज़ रफ़्तार पर ड्राइविंग से बचना चाहिए और दुर्घटना के खतरे को कम करने के लिए सड़कों पर उचित चेतावनी संकेत लगाए जाएँ। भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए टाउन काउंसिल और पुलिस द्वारा सुरक्षात्मक उपायों को सुदृढ़ किया जायेगा

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बिलासपुर मोटरसाइकिल दुर्घटना कोतवाली घातक टक्कर सड़क सुरक्षा

 

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