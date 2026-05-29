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द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो रिव्यू: दमदार एक्टिंग और पूरा एंटरटेनमेंट; कहां कमजोर पड़ी जैकी श्रॉफ की फिल्म?

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द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो रिव्यू: दमदार एक्टिंग और पूरा एंटरटेनमेंट; कहां कमजोर पड़ी जैकी श्रॉफ की फिल्म?
द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरोजैकी श्रॉफमिहिर गोडबोले
📆29-05-2026 04:34:00
📰Amar Ujala
40 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 51%

जैकी श्रॉफ की फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- एलियन्स का आगमन' की समीक्षा। फिल्म में एक्टिंग, एंटरटेनमेंट और कहानी पर विस्तृत छल-digit analysis।

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो एक मसालेदार और मनोरंजक मूवी है जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी प्रसन्न कर देगी। यह फिल्म दीपू और उसके दादा के संबंधों पर आधारित है, जहाँ दीपू का दादा एक सुपरहीरो है जो एलियन्स से लड़ता है। फिल्म में एक्टिंग, ह्यूमर और एंटरटेनमेंट का अच्छा मिश्रण है। जैकी श्रॉफ अपने किरदार में प्रभावशाली नजर आते हैं, मिहिर गोडबोले भी अपने भूमिका में जादू साँचते हैं। फिल्म के बीच में कुछ सामान्य मूवीजन सीखें जो आपको यह फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगी। कुछ बिंदुओं पर फिल्म सस्पेंस कम महसूस करवाती है, लेकिन एंटरटेनमेंट का मट्ठा बड़ा है। वीएफएक्स और एक्शन के मामले में फिल्म में कुछ कमियों को महसूस किया जा सकता है, लेकिन कहानी और किरदारों का मजा अद्भुत है। यह मूवी आपका समय योग्य बनाएगी और आपको हँसा देगी। अगर आप मनोरंजन तलाश रहे हैं तो यह फिल्म बेहतरीन विकल्प है.

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो एक मसालेदार और मनोरंजक मूवी है जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी प्रसन्न कर देगी। यह फिल्म दीपू और उसके दादा के संबंधों पर आधारित है, जहाँ दीपू का दादा एक सुपरहीरो है जो एलियन्स से लड़ता है। फिल्म में एक्टिंग, ह्यूमर और एंटरटेनमेंट का अच्छा मिश्रण है। जैकी श्रॉफ अपने किरदार में प्रभावशाली नजर आते हैं, मिहिर गोडबोले भी अपने भूमिका में जादू साँचते हैं। फिल्म के बीच में कुछ सामान्य मूवीजन सीखें जो आपको यह फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगी। कुछ बिंदुओं पर फिल्म सस्पेंस कम महसूस करवाती है, लेकिन एंटरटेनमेंट का मट्ठा बड़ा है। वीएफएक्स और एक्शन के मामले में फिल्म में कुछ कमियों को महसूस किया जा सकता है, लेकिन कहानी और किरदारों का मजा अद्भुत है। यह मूवी आपका समय योग्य बनाएगी और आपको हँसा देगी। अगर आप मनोरंजन तलाश रहे हैं तो यह फिल्म बेहतरीन विकल्प है

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो जैकी श्रॉफ मिहिर गोडबोले एलियन्स सुपरहीरो

 

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