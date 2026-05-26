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द ग्रेट गामा: उस अजेय पहलवान की गाथा जिसने दुनिया को अपनी ताकत से चौंकाया

इतिहास और खेल News

द ग्रेट गामा: उस अजेय पहलवान की गाथा जिसने दुनिया को अपनी ताकत से चौंकाया
द ग्रेट गामाकुश्तीपहलवानी
📆26-05-2026 08:06:00
📰BBC News Hindi
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📊News: 89% · Publisher: 51%

यह लेख भारत के महान पहलवान गुलाम हुसैन उर्फ गामा की जीवन यात्रा, उनके कड़े प्रशिक्षण और अद्भुत आहार के बारे में विस्तार से बताता है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में कभी हार का सामना नहीं किया।

पंजाब की रियासत पटियाला में 28 जनवरी 1928 का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है जब कुश्ती के एक महामुकाबले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस दिन हजारों की भीड़ उमड़ी थी, जिसमें कई भारतीय रियासतों के राजा और ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे। यह मुकाबला था पोलैंड के मशहूर पहलवान स्टैनिस्लाव साइगानीवोविच, जिन्हें दुनिया जबिशको के नाम से जानती थी, और भारत के महान पहलवान गुलाम हुसैन, जिन्हें दुनिया द ग्रेट गामा के नाम से पुकारती है। इस मुकाबले की खास बात यह थी कि जबिशको जैसे विश्व स्तर के चैंपियन ने गामा के सामने आते ही खुद को लाचार महसूस किया और वह जमीन पर लेट गए। ढाई घंटे से ज्यादा समय तक चले इस मुकाबले का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसने गामा की धाक पूरी दुनिया में जमा दी। गामा के जीवन और उनके असली नाम को लेकर इतिहासकारों में अलग-अलग मत रहे हैं। कुछ लोग उन्हें गुलाम मोहम्मद कहते हैं, लेकिन सैयद आगा असर लखनवी की किताब गामा गमक, फहीमुद्दीन फहमी की जीवनी रुस्तम-ए-जमां गामा और अख्तर हुसैन शेख की दास्तान-ए-तारीख-ए- पहलवानी जैसे प्रमाण बताते हैं कि उनका वास्तविक नाम गुलाम हुसैन था। ये जानकारियां सरकारी दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड्स पर आधारित हैं। गुलाम हुसैन का जन्म 22 मई 1878 को मध्य प्रदेश की रियासत दतिया में हुआ था। उनके पिता अजीज बख्श स्वयं एक कुशल पहलवान थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही गामा को कुश्ती की बारीकियों से अवगत करा दिया था। पिता के निधन के बाद गामा का पालन-पोषण उनके नाना नून पहलवान की देखरेख में हुआ, इसी कारण उन्हें गामा नून वाला भी कहा जाता है। गामा की प्रतिभा बचपन से ही असाधारण थी। महज दस साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने सबको हैरान कर दिया। एक प्रतियोगिता में करीब 400 पहलवानों के बीच सबसे ज्यादा बैठकें लगाने का मुकाबला था। छोटे होने के बावजूद गामा ने अपनी क्षमता से सबको पीछे छोड़ दिया और अंतिम 15 पहलवानों में जगह बनाई। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह उनकी इस लगन और ताकत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को विजेता घोषित किया और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद गामा और उनके भाई इमाम बख्श को उस्ताद माधो सिंह की देखरेख में चार साल के कठोर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। यह वह समय था जब गामा के शरीर और मस्तिष्क को एक अजेय योद्धा के रूप में ढाला जा रहा था। गामा की दिनचर्या किसी तपस्या से कम नहीं थी। उनके व्यायाम का स्तर इतना कठिन था कि आम इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वे हर दिन दो हजार दंड और पांच हजार बैठकें लगाते थे। साथ ही, वे दो हजार बार मुगदर घुमाते थे, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को फौलादी बनाने के लिए आवश्यक था। उनकी सबसे हैरान करने वाली कसरत थी गले में करीब पांच मन वजन का पत्थर डालकर एक मील तक दौड़ लगाना। उनके व्यायाम का समय भी बहुत सख्त था; वे सुबह दो बजे से दस बजे तक शरीर के निचले हिस्से की कसरत करते थे और दोपहर दो बजे से शाम सात बजे तक ऊपरी शरीर पर ध्यान केंद्रित करते थे। इतनी कड़ी मेहनत के कारण उनकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हो गई थीं कि उन्हें हराना असंभव हो गया था। इतनी भीषण शारीरिक मेहनत के लिए गामा का आहार भी उतना ही विशाल था। उनके भोजन में भारी मात्रा में पोषक तत्व शामिल थे। वे प्रतिदिन बीस लीटर दूध, आधा लीटर घी, पौन किलो मक्खन और करीब चार किलो फल खाते थे। इसके अलावा, उनकी खुराक में छह मुर्गे या लगभग साढ़े चार किलो मटन की यखनी शामिल होती थी, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती थी। साथ ही वे बादाम और विभिन्न प्रकार के मुरब्बे का सेवन करते थे। उनकी इस जीवनशैली ने उन्हें वह शारीरिक क्षमता प्रदान की, जिसकी मदद से उन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी मुकाबला नहीं हारा। गामा ने न केवल दतिया बल्कि रीवा रियासत के राजा प्रताप सिंह के संरक्षण में भी अपना कौशल निखारा। उनका जीवन अनुशासन, कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज भी पहलवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है.

पंजाब की रियासत पटियाला में 28 जनवरी 1928 का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है जब कुश्ती के एक महामुकाबले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस दिन हजारों की भीड़ उमड़ी थी, जिसमें कई भारतीय रियासतों के राजा और ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे। यह मुकाबला था पोलैंड के मशहूर पहलवान स्टैनिस्लाव साइगानीवोविच, जिन्हें दुनिया जबिशको के नाम से जानती थी, और भारत के महान पहलवान गुलाम हुसैन, जिन्हें दुनिया द ग्रेट गामा के नाम से पुकारती है। इस मुकाबले की खास बात यह थी कि जबिशको जैसे विश्व स्तर के चैंपियन ने गामा के सामने आते ही खुद को लाचार महसूस किया और वह जमीन पर लेट गए। ढाई घंटे से ज्यादा समय तक चले इस मुकाबले का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसने गामा की धाक पूरी दुनिया में जमा दी। गामा के जीवन और उनके असली नाम को लेकर इतिहासकारों में अलग-अलग मत रहे हैं। कुछ लोग उन्हें गुलाम मोहम्मद कहते हैं, लेकिन सैयद आगा असर लखनवी की किताब गामा गमक, फहीमुद्दीन फहमी की जीवनी रुस्तम-ए-जमां गामा और अख्तर हुसैन शेख की दास्तान-ए-तारीख-ए-पहलवानी जैसे प्रमाण बताते हैं कि उनका वास्तविक नाम गुलाम हुसैन था। ये जानकारियां सरकारी दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड्स पर आधारित हैं। गुलाम हुसैन का जन्म 22 मई 1878 को मध्य प्रदेश की रियासत दतिया में हुआ था। उनके पिता अजीज बख्श स्वयं एक कुशल पहलवान थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही गामा को कुश्ती की बारीकियों से अवगत करा दिया था। पिता के निधन के बाद गामा का पालन-पोषण उनके नाना नून पहलवान की देखरेख में हुआ, इसी कारण उन्हें गामा नून वाला भी कहा जाता है। गामा की प्रतिभा बचपन से ही असाधारण थी। महज दस साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने सबको हैरान कर दिया। एक प्रतियोगिता में करीब 400 पहलवानों के बीच सबसे ज्यादा बैठकें लगाने का मुकाबला था। छोटे होने के बावजूद गामा ने अपनी क्षमता से सबको पीछे छोड़ दिया और अंतिम 15 पहलवानों में जगह बनाई। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह उनकी इस लगन और ताकत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को विजेता घोषित किया और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद गामा और उनके भाई इमाम बख्श को उस्ताद माधो सिंह की देखरेख में चार साल के कठोर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। यह वह समय था जब गामा के शरीर और मस्तिष्क को एक अजेय योद्धा के रूप में ढाला जा रहा था। गामा की दिनचर्या किसी तपस्या से कम नहीं थी। उनके व्यायाम का स्तर इतना कठिन था कि आम इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वे हर दिन दो हजार दंड और पांच हजार बैठकें लगाते थे। साथ ही, वे दो हजार बार मुगदर घुमाते थे, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को फौलादी बनाने के लिए आवश्यक था। उनकी सबसे हैरान करने वाली कसरत थी गले में करीब पांच मन वजन का पत्थर डालकर एक मील तक दौड़ लगाना। उनके व्यायाम का समय भी बहुत सख्त था; वे सुबह दो बजे से दस बजे तक शरीर के निचले हिस्से की कसरत करते थे और दोपहर दो बजे से शाम सात बजे तक ऊपरी शरीर पर ध्यान केंद्रित करते थे। इतनी कड़ी मेहनत के कारण उनकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हो गई थीं कि उन्हें हराना असंभव हो गया था। इतनी भीषण शारीरिक मेहनत के लिए गामा का आहार भी उतना ही विशाल था। उनके भोजन में भारी मात्रा में पोषक तत्व शामिल थे। वे प्रतिदिन बीस लीटर दूध, आधा लीटर घी, पौन किलो मक्खन और करीब चार किलो फल खाते थे। इसके अलावा, उनकी खुराक में छह मुर्गे या लगभग साढ़े चार किलो मटन की यखनी शामिल होती थी, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती थी। साथ ही वे बादाम और विभिन्न प्रकार के मुरब्बे का सेवन करते थे। उनकी इस जीवनशैली ने उन्हें वह शारीरिक क्षमता प्रदान की, जिसकी मदद से उन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी मुकाबला नहीं हारा। गामा ने न केवल दतिया बल्कि रीवा रियासत के राजा प्रताप सिंह के संरक्षण में भी अपना कौशल निखारा। उनका जीवन अनुशासन, कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज भी पहलवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है

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