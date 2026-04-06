धनबाद में स्वास्थ्य चिंताएं: बीपी, शुगर और कुपोषण से जूझ रही आबादी

आधुनिक जीवनशैली और खानपान की आदतों में बदलाव के कारण धनबाद में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। 12% लोग बीपी-शुगर से पीड़ित हैं, 32% बच्चे कुपोषित हैं, और 8% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता और उपचार पर ध्यान दे रहा है।

जागरण संवाददाता, धनबाद । आधुनिक जीवनशैली और खानपान की आदतों में बदलाव धनबाद की सेहत पर भारी पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, धनबाद की एक बड़ी आबादी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की चपेट में है। वर्तमान में जिले के 12 प्रतिशत लोग ब्लड प्रेशर और सुगर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। धनबाद की कुल आबादी 32 लाख हो गई है, और यह चिंताजनक है कि 4 लाख लोग बीपी -सुगर से ग्रसित हैं। एसएनएमएमसीएच के मेडिसिन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष व वरिष्ठ फिजिशियन डा.

यूके ओझा बताते हैं कि महानगरों की तरह अब छोटे शहरों में भी गैर संचारी रोग जैसे बीपी, सुगर, हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर आदि बढ़ने लगे हैं। इसके पीछे घटते शारीरिक श्रम, असंतुलित खानपान और तनावपूर्ण जीवन प्रमुख कारण हैं।\ग्रामीण और कोलियरी इलाकों में एक अलग समस्या है: 32 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। एक ओर शहरी आबादी बीपी-सुगर से परेशान हो रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण और कोलियरी इलाकों में कुपोषित बच्चों की समस्या है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, धनबाद में लगभग 32 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन्हें कुपोषण उपचार केंद्र में भेजा जा रहा है। हाल ही में सदर अस्पताल में आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र खोला गया है, जहां निशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। शहरी इलाकों में भी एक चिंताजनक स्थिति है: धनबाद के शहरी इलाकों में 8 प्रतिशत बच्चे मोटापे का शिकार हैं। विभाग का मानना है कि मोटापे का शिकार बच्चों को आगे चलकर कई स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एसएनएमएमसीएच के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डा. अविनाश कुमार बताते हैं कि बच्चों में जंक और फास्ट फूड का सेवन और हाई कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का सेवन मोटापा पैदा कर रहा है। ऐसे में पैकेज़्ड खाद्य पदार्थ, जंक और फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। अस्पताल में आने वाले बच्चों और अभिभावकों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है।\धनबाद की स्वास्थ्य स्थिति पर एक नजर डालना महत्वपूर्ण है। यहां की कुल आबादी 32 लाख है, जिसमें से 8 लाख लोग अनिद्रा से पीड़ित हैं। 12 प्रतिशत लोग बीपी और शुगर से ग्रसित हैं, जबकि 32 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 8 प्रतिशत बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त, 3500 लोग टीबी से और 25 हजार लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, जबकि 26 हजार लोग विभिन्न प्रकार के कैंसर से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन समस्याओं से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और उचित उपचार प्रदान करना आवश्यक है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जंक और फास्ट फूड का सेवन बंद करना चाहिए, बच्चों को भी इससे दूर रखना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अंकुरित अनाज और विटामिन सी से भरपूर फल जैसे नींबू और संतरा का सेवन करना चाहिए। छोटी-मोटी तकलीफ होने पर डॉक्टर से टेलीफोन पर सलाह लें। सिरदर्द, सांस फूलना या चक्कर आने जैसे लक्षण बीपी बढ़ने के संकेत हो सकते हैं, इसलिए तुरंत बीपी की जांच करवाएं। ग्लूकोमीटर से शुगर की जांच करते रहें और दवाइयां बंद न करें। किसी के कहने पर दवा शुरू न करें, हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें। धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दें। नियमित रूप से 15 मिनट व्यायाम और योग करें और किसी भी कीमत पर वजन बढ़ने न दें। डाइट चार्ट का नियमित रूप से पालन करें और रात के भोजन के बाद 10 से 20 मिनट टहलें।\आधुनिक जीवनशैली और असंतुलित खानपान स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बीमारियों के प्रति जागरूकता, पहचान और उपचार पर ध्यान दे रहा है। सदर अस्पताल में आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र बच्चों को कुपोषण से मुक्त कर रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों और केंद्रों में बीपी, शुगर, कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों की नियमित जांच और पहचान की जा रही है। - डा. आलोक विश्वकर्मा, सिविल सर्जन, धनबाद। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना (1948) की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है





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