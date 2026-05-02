धनबाद कोल वाशरी हादसा: स्लरी में दबकर चार मजदूरों की मौत, कई के दबे होने की आशंका

झारखंड के धनबाद में बीसीसीएल की मुनीडीह कोल वाशरी में कोयले की स्लरी गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है और कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है।

झारखंड के धनबाद जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ( बीसीसीएल ) की मुनीडीह कोल वाशरी में आज एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें कोयले की स्लरी के नीचे दबकर चार मजदूर ों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और अफरा-तफरी का माहौल है। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में कई अन्य मजदूर भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनके बचाव के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मुनीडीह ओपी क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल की कोल वाशरी परियोजना में हुई। जब एक ट्रक में कोयले की स्लरी (कोयला पाउडर) लोड की जा रही थी, तभी अचानक भारी मात्रा में स्लरी गिर गई। इस अचानक आई विपदा से चार ठेका मजदूर इसकी चपेट में आ गए और पूरी तरह से दब गए। मौके पर मौजूद अन्य मजदूर ों और कर्मचारियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश की, लेकिन स्लरी की भारी मात्रा के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ की टीम को सूचना दी गई। ये भी ध्यान देने योग्य है कि धनबाद में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे कोल वाशरी में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मजदूर ों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन हरकत में आ गए। युद्धस्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। जेसीबी मशीनों और अन्य भारी उपकरणों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि फंसे हुए मजदूर ों को सुरक्षित निकाला जा सके। बचाव कार्य में स्थानीय पुलिस, सीआईएसएफ के जवान और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मलबे में दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। इस हादसे ने एक बार फिर कोयला खदानों और कोल वाशरी में काम करने वाले मजदूर ों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए और मजदूर ों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान किया जाए। बीसीसीएल प्रबंधन को इस घटना की गहन जांच करानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही, घायलों के उचित इलाज और मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि कोयला खदानों और कोल वाशरी में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है.

झारखंड के धनबाद जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की मुनीडीह कोल वाशरी में आज एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें कोयले की स्लरी के नीचे दबकर चार मजदूरों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और अफरा-तफरी का माहौल है। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में कई अन्य मजदूर भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनके बचाव के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मुनीडीह ओपी क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल की कोल वाशरी परियोजना में हुई। जब एक ट्रक में कोयले की स्लरी (कोयला पाउडर) लोड की जा रही थी, तभी अचानक भारी मात्रा में स्लरी गिर गई। इस अचानक आई विपदा से चार ठेका मजदूर इसकी चपेट में आ गए और पूरी तरह से दब गए। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों और कर्मचारियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश की, लेकिन स्लरी की भारी मात्रा के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ की टीम को सूचना दी गई। ये भी ध्यान देने योग्य है कि धनबाद में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे कोल वाशरी में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मजदूरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन हरकत में आ गए। युद्धस्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। जेसीबी मशीनों और अन्य भारी उपकरणों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। बचाव कार्य में स्थानीय पुलिस, सीआईएसएफ के जवान और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मलबे में दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। इस हादसे ने एक बार फिर कोयला खदानों और कोल वाशरी में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए और मजदूरों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान किया जाए। बीसीसीएल प्रबंधन को इस घटना की गहन जांच करानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही, घायलों के उचित इलाज और मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि कोयला खदानों और कोल वाशरी में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है





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