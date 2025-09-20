धनबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, दो इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार

धनबाद एसीबी ने कसमार ब्लॉक कार्यालय में मनरेगा योजना के तहत रिश्वत लेने के आरोप में दो जूनियर इंजीनियरों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इंजीनियरों पर मजदूरों का पेमेंट पास करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की इस कार्रवाई से ब्लॉक कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

धनबाद : भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद एसीबी की टीम ने कसमार ब्लॉक कार्यालय से दो जूनियर इंजीनियरों को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार अभियंताओं में जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार और जूनियर इंजीनियर राजीव रंजन शामिल हैं। दोनों अभियंताओं ने मनरेगा के तहत चलाई जा रही बागवानी योजना में मजदूरों का पेमेंट पास करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत दर्ज होते ही एसीबी की टीम ने त्वरित कार्रवाई की और उन्हें पांच हजार रुपए की घूस लेते

मौके पर ही रंगेहाथ दबोच लिया गया। इस कार्रवाई से ब्लॉक कार्यालय में हड़कंप मच गया है और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है।\जूनियर इंजीनियरों ने 2024-25 में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों का पेमेंट पास करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। हलीमा खातून को वर्ष 2024 में मनरेगा के तहत आम बागवानी योजना का लाभ मिला है। यह योजना पांच वर्ष की है। एक एकड़ में 112 पौधे लगाकर इस योजना की शुरुआत की गयी थी। साफ-सफाई और सिंचाई समेत अन्य कार्यों के लिए मजदूर लगाया जाता है। मजदूरी भुगतान के लिए कसमार प्रखंड से हर साल पैसे का भुगतान किया जाता है। 2024-25 में 11 किस्तों में 1,38,688 रुपए का भुगतान किया गया। पैसे के भुगतान से पहले जेई आशीष कुमार की ओर से रिश्वत की मांग की गयी थी। पैसे नहीं देने पर भुगतान रोक दिया गया। 2025-26 में मजदूर पेमेंट के लिए पैसे की मांग की गयी तो पांच हजार रुपए घूस की मांग की गई। इस मामले की शिकायत धनबाद एसीबी को की गई। एसीबी की टीम ने दोनों जूनियर इंजीनियरों को रंगेहाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।\इस घटना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को फिर से उजागर किया है। एसीबी की इस त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लॉक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की यह घटना एक गंभीर चिंता का विषय है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसीबी आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी और जनता से अपील है कि वे किसी भी भ्रष्ट गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत एसीबी को सूचित करें, ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। इस कार्रवाई से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार समाज को कमजोर करता है, इसलिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक है। इस घटना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया है





भ्रष्टाचार एसीबी गिरफ्तारी रिश्वत मनरेगा धनबाद

