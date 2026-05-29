धनबाद टुंडी में प्रतिबंधित मांस वाली पिकअप पर ग्रामीण-पुलिस टकराहट, हवाई फायरिंग, दो दर्जन घायल

छात्रों द्वारा प्रतिबंधित मांस (बैल मांस) लोडेड पिकअप वाहन को देखने के बाद ग्रामीणों का विरोध, पुलिस द्वारा आरोपितों को बचाने की कोशिश के बीच हिंसक मोड़, पथराव, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग जिससे कई पुलिस जवान और ग्रामीण घायल हुए। पुलिस ने तीन आरोपित गिरफ्तार कर लिया है।

धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के मोहनाद गांव में एक पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस (बैल की मांस) लगे पड़े पकड़े जाने पर ग्रामीण ों और पुलिस के बीच हिंसक टकराहट हुई। घटना शुक्रवार की शाम लगभग पांच बजे सारफुद्दीन अंसारी के घर के सामने हुई। ग्रामीण ों का दावा है कि वाहन में खून गिर रहा था और पशु मांस लदा था जिससे उनका क्रिकेट खेल रहे बच्चों और अन्य ग्रामीण ों पर गुस्सा आया। ग्रामीण ों ने वाहन को घेर लिया और चालक मन्नौवर अंसारी तथा वाहन मालिक सरफुद्दीन अंसारी को उनके घर से बाहर निकालने की मांग करने लगे। पुलिस तैनाती तुरंत पहुंची और समझाने की कोशिश की, पर ग्रामीण लोग उग्र रहे। हालांकि गृहस्वामी और चालक पुलिस वाहन में बैठकर ले जाए जा रहे थे, तब भीड़ ने उनकी पिटाई करने की कोशिश की। इसके बीच दूरियों से खबर फैलने से आसपास के दस से ज्यादा गांवों के लोग जुटे। स्थिति बेकाबू होते देख जिला पुलिस अतिरिक्त बल भेजा। उमाशंकर (एसपी), सुरेश बर्णवाल (सीओ) के नेतृत्व में पुलिस लोग बीच में आए, पर भीड़ के उग्र प्र हाथ पथराव शुरू हो गया। इस पर पुलिस लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिससे दो दर्जन ग्रामीण घायल हुए। ग्रामीण ों ने पथरों से पुलिस पर Hamla किया जिससे तीन पुलिस जवान, जिनमें राजेश लिंडा गंभीर रूप से, घायल हुए। पुलिस ने तब सात राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग के बाद भी भीड़ दूर न हुई तो पुलिस को दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा। अंत में भीड़ तितर-बितर हुई। पुलिस ने इस मामले में सरफुद्दीन अंसारी, उनके बेटे असरफ अंसारी और चालक मन्नौवर अंसारी तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्ती वाला पिकअप वैन भी पुलिस के पास है। घटनास्थल पर अभी भी पुलिस का जोरदार उपस्थितन है और कई गांवों में निषेधाज्ञा लागू है। कुल मिलाकर पथराव में पुलिस के तीन और ग्रामीण ों में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं.

धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के मोहनाद गांव में एक पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस (बैल की मांस) लगे पड़े पकड़े जाने पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक टकराहट हुई। घटना शुक्रवार की शाम लगभग पांच बजे सारफुद्दीन अंसारी के घर के सामने हुई। ग्रामीणों का दावा है कि वाहन में खून गिर रहा था और पशु मांस लदा था जिससे उनका क्रिकेट खेल रहे बच्चों और अन्य ग्रामीणों पर गुस्सा आया। ग्रामीणों ने वाहन को घेर लिया और चालक मन्नौवर अंसारी तथा वाहन मालिक सरफुद्दीन अंसारी को उनके घर से बाहर निकालने की मांग करने लगे। पुलिस तैनाती तुरंत पहुंची और समझाने की कोशिश की, पर ग्रामीण लोग उग्र रहे। हालांकि गृहस्वामी और चालक पुलिस वाहन में बैठकर ले जाए जा रहे थे, तब भीड़ ने उनकी पिटाई करने की कोशिश की। इसके बीच दूरियों से खबर फैलने से आसपास के दस से ज्यादा गांवों के लोग जुटे। स्थिति बेकाबू होते देख जिला पुलिस अतिरिक्त बल भेजा। उमाशंकर (एसपी), सुरेश बर्णवाल (सीओ) के नेतृत्व में पुलिस लोग बीच में आए, पर भीड़ के उग्र प्र हाथ पथराव शुरू हो गया। इस पर पुलिस लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिससे दो दर्जन ग्रामीण घायल हुए। ग्रामीणों ने पथरों से पुलिस पर Hamla किया जिससे तीन पुलिस जवान, जिनमें राजेश लिंडा गंभीर रूप से, घायल हुए। पुलिस ने तब सात राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग के बाद भी भीड़ दूर न हुई तो पुलिस को दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा। अंत में भीड़ तितर-बितर हुई। पुलिस ने इस मामले में सरफुद्दीन अंसारी, उनके बेटे असरफ अंसारी और चालक मन्नौवर अंसारी तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्ती वाला पिकअप वैन भी पुलिस के पास है। घटनास्थल पर अभी भी पुलिस का जोरदार उपस्थितन है और कई गांवों में निषेधाज्ञा लागू है। कुल मिलाकर पथराव में पुलिस के तीन और ग्रामीणों में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं





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