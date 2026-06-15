Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

धनबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

सामाजिक और आर्थिक स्थिति News

धनबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
धनबाद जिलाडिस्ट्रिक्ट हैंडबुकजनगणना
📆15-06-2026 15:43:00
📰Dainik Jagran
82 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 53%

धनबाद जिले में जनगणना के प्रथम चरण के आंकड़ों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार किया जा रहा है। यह हैंडबुक जिले की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति का समग्र दस्तावेज होगा।

धनबाद जिले में जनगणना के प्रथम चरण के आंकड़ों के आधार पर अब डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार किया जा रहा है। जनगणना के प्रथम चरण के आंकड़े संकलित हैं और हैंडबुक निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह हैंडबुक जिले की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति का समग्र दस्तावेज होगा। इसके तैयार होने से जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी उमेश लोहरा ने बताया कि प्रथम चरण में प्राप्त आंकड़ों का संकलन और सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इन आंकड़ों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह हैंडबुक जिले के विकास की दिशा तय करने और विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि हैंडबुक में जिले की जनसंख्या, सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल की जाएंगी। इससे प्रशासनिक अधिकारियों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों को जिले की समग्र तस्वीर समझने में आसानी होगी। किसी भी व्यक्ति को जिले की स्थिति और विकास से संबंधित जानकारी के लिए अलग-अलग स्रोतों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक जिले की विकास योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार दस्तावेज का कार्य करेगा। इससे विभिन्न विभागों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं, जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियां भी मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएंगी। धनबाद जिला प्रशासन का मानना है कि हैंडबुक तैयार होने के बाद धनबाद जिले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक आकलन संभव होगा, जिससे विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकेगा.

धनबाद जिले में जनगणना के प्रथम चरण के आंकड़ों के आधार पर अब डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार किया जा रहा है। जनगणना के प्रथम चरण के आंकड़े संकलित हैं और हैंडबुक निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह हैंडबुक जिले की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति का समग्र दस्तावेज होगा। इसके तैयार होने से जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी उमेश लोहरा ने बताया कि प्रथम चरण में प्राप्त आंकड़ों का संकलन और सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इन आंकड़ों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह हैंडबुक जिले के विकास की दिशा तय करने और विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि हैंडबुक में जिले की जनसंख्या, सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल की जाएंगी। इससे प्रशासनिक अधिकारियों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों को जिले की समग्र तस्वीर समझने में आसानी होगी। किसी भी व्यक्ति को जिले की स्थिति और विकास से संबंधित जानकारी के लिए अलग-अलग स्रोतों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक जिले की विकास योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार दस्तावेज का कार्य करेगा। इससे विभिन्न विभागों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं, जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियां भी मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएंगी। धनबाद जिला प्रशासन का मानना है कि हैंडबुक तैयार होने के बाद धनबाद जिले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक आकलन संभव होगा, जिससे विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकेगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

धनबाद जिला डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक जनगणना सामाजिक और आर्थिक स्थिति

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-15 18:42:57