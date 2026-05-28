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धनबाद में बंद खदान से गैस रिसाव

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धनबाद में बंद खदान से गैस रिसाव
धनबादगैस रिसावसेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी
📆28-05-2026 16:52:00
📰Dainik Jagran
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धनबाद में सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी की छह नंबर बंद खदान से गैस रिसाव हो गया है, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई है।

धनबाद में बंद खदान से गैस रिसाव से अफरातफरी, सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी के पास खतरा बढ़ा धनबाद की सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी की छह नंबर बंद खदान से अचानक गैस रिसाव शुरू हो गया। गैस रिसाव शुरू होते ही वहां हड़कंप मच गया। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हुई। फिलहाल हल्की मात्रा में गैस का रिसाव होना जारी है। छह नंबर पिट के आसपास के जो भी क्षेत्र है वह पूरी तरह से अग्नि प्रभावित है। पिट के सामने रोड के उस पार गैस का रिसाव होते रहता है, आग की लपटें निकलती रहती है। बांसजोड़ा लोयाबाद मुख्य सड़क पर दरारें पड चुकी हैं। बगल में स्थित बांसजोड़ा 12 नंबर श्रमिक कालोनी के लोग जान जोखिम में डाल कर रहने को मजबूर हैं। जानकारों का माने तो पिट के करीब 10-11 और बारह नंबर सीम में आग लगी हुई है। जिस कारण गैस का रिसाव होता है। अगस्त 2024 में भी यहां से भारी मात्रा में गैस रिसाव शुरू हो गया था, जो कुछ दिन बाद बंद हो गया। कार्बन मोनो आक्साईड गैस रिसाव हो रहा है। यदि इसी तरह गैस रिसाव होता रहा तो बिल्कुल पास के क्वार्टर में रह रहे बीसीसीएल और गैर बीसीसीएल कर्मी को दिक्कतें हो सकती हैं। कोलियरी अधिकारियों ने बताया कि यह क्वार्टर झरिया मास्टर प्लान में आता है। खाली करने की नोटिस दी गई है। बांसजोड़ा कोलियरी के छह नंबर पिट के पास लगी आग को देखने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भी यहां पहुंचे थे। यहां के लोगों से मिले थे और उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षित स्थान पर बसाने का आश्वासन दिए थे। लेकिन मामला अबतक धरा का धरा पड़ा है.

धनबाद में बंद खदान से गैस रिसाव से अफरातफरी, सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी के पास खतरा बढ़ा धनबाद की सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी की छह नंबर बंद खदान से अचानक गैस रिसाव शुरू हो गया। गैस रिसाव शुरू होते ही वहां हड़कंप मच गया। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हुई। फिलहाल हल्की मात्रा में गैस का रिसाव होना जारी है। छह नंबर पिट के आसपास के जो भी क्षेत्र है वह पूरी तरह से अग्नि प्रभावित है। पिट के सामने रोड के उस पार गैस का रिसाव होते रहता है, आग की लपटें निकलती रहती है। बांसजोड़ा लोयाबाद मुख्य सड़क पर दरारें पड चुकी हैं। बगल में स्थित बांसजोड़ा 12 नंबर श्रमिक कालोनी के लोग जान जोखिम में डाल कर रहने को मजबूर हैं। जानकारों का माने तो पिट के करीब 10-11 और बारह नंबर सीम में आग लगी हुई है। जिस कारण गैस का रिसाव होता है। अगस्त 2024 में भी यहां से भारी मात्रा में गैस रिसाव शुरू हो गया था, जो कुछ दिन बाद बंद हो गया। कार्बन मोनो आक्साईड गैस रिसाव हो रहा है। यदि इसी तरह गैस रिसाव होता रहा तो बिल्कुल पास के क्वार्टर में रह रहे बीसीसीएल और गैर बीसीसीएल कर्मी को दिक्कतें हो सकती हैं। कोलियरी अधिकारियों ने बताया कि यह क्वार्टर झरिया मास्टर प्लान में आता है। खाली करने की नोटिस दी गई है। बांसजोड़ा कोलियरी के छह नंबर पिट के पास लगी आग को देखने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भी यहां पहुंचे थे। यहां के लोगों से मिले थे और उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षित स्थान पर बसाने का आश्वासन दिए थे। लेकिन मामला अबतक धरा का धरा पड़ा है

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धनबाद गैस रिसाव सेंद्रा बांसजोड़ा कोलियरी बंद खदान कार्बन मोनो आक्साईड

 

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