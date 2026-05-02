धनबाद में NEET परीक्षा 3 मई को, NTA ने जारी की महत्वपूर्ण एडवाइजरी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 3 मई को धनबाद के 7 केंद्रों पर NEET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। NTA ने मौसम और परीक्षा केंद्र के पते को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने और मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, धनबाद । नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आगामी 3 मई, रविवार को धनबाद जिले के सात केंद्रों पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ( NEET ) का आयोजन किया जाने वाला है। यह परीक्षा मेडिकल प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और एनटीए ने पहली बार मौसम और परीक्षा केंद्र के पते को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाना है। एनटीए ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है कि गूगल मैप्स या अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर परीक्षा केंद्र की लोकेशन गलत दिखाई देने की संभावना है। पुणे के कुछ संस्थानों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके कारण एनटीए ने अभ्यर्थियों को केवल मैप पिन पर निर्भर न रहने की सलाह दी है। इसके बजाय, अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड ( NEET Admit Card) पर दिए गए पूरे पते को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और परीक्षा केंद्र का सही स्थान पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच सकें। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को ट्रैफिक, मौसम या अन्य संभावित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी जाती है। समय पर पहुंचने से अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। झारखंड राज्य सहित देश के कई हिस्सों में 3 मई को बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन निकलने से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी अवश्य लें। संभावित जलजमाव या ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यदि मौसम खराब होने की संभावना है, तो अभ्यर्थी अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। एनटीए अभ्यर्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और चाहता है कि वे बिना किसी चिंता के परीक्षा दे सकें। परीक्षा के दिन अभ्यर्थी पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े सामान की अनुमति है। हालांकि, इसकी जांच प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एनटीए ने अभ्यर्थियों को हल्के कपड़े ( NEET Exam 2026 Dress Code) पहनने की सलाह दी है। फुल स्लीव्स या ऊनी कपड़े पहनने की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को पहले पहुंचना होगा ताकि जांच प्रक्रिया में कोई देरी न हो। फुटवियर के रूप में चप्पल या कम हील वाले सैंडल पहनने की अनुशंसा की गई है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी ड्रेस कोड का पालन करें ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। धनबाद में कुल सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें IIT (ISM), बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, BIT सिंदरी, SSLNT महिला कॉलेज धनबाद , आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर, डिग्री कॉलेज जामाडोबा और केंद्रीय विद्यालय एक विनोद नगर शामिल हैं। इन सभी केंद्रों पर कुल 2700 छात्र परीक्षा देंगे। सबसे अधिक 960 छात्र IIT ISM परिसर में परीक्षा देंगे। इसके बाद बीबीएमकेयू में 720, आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर में 500 और शेष चार परीक्षा केंद्रों पर 500 से अधिक छात्र नीट में शामिल होंगे। नीट परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से संध्या 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। नीट के स्कोर के आधार पर छात्रों को झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने का अवसर मिलेगा। झारखंड राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 730 सीटें उपलब्ध हैं। रिम्स रांची में 180 एमबीबीएस और 50 बीडीएस सीटें हैं, जबकि एसएनएमएमसीएच धनबाद में 100 एमबीबीएस सीटें हैं। एमजीएम जमशेदपुर में 150 एमबीबीएस सीटें हैं, और पलामू, दुमका एवं हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में 100-100 सीटें उपलब्ध हैं। नीट परीक्षा मेडिकल प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, और एनटीए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता है कि वे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन सभी आवश्यक दस्तावेज और अपनी प्रवेश पत्र अवश्य साथ लेकर जाएं.

जागरण संवाददाता, धनबाद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आगामी 3 मई, रविवार को धनबाद जिले के सात केंद्रों पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) का आयोजन किया जाने वाला है। यह परीक्षा मेडिकल प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और एनटीए ने पहली बार मौसम और परीक्षा केंद्र के पते को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाना है। एनटीए ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है कि गूगल मैप्स या अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर परीक्षा केंद्र की लोकेशन गलत दिखाई देने की संभावना है। पुणे के कुछ संस्थानों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके कारण एनटीए ने अभ्यर्थियों को केवल मैप पिन पर निर्भर न रहने की सलाह दी है। इसके बजाय, अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड (NEET Admit Card) पर दिए गए पूरे पते को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और परीक्षा केंद्र का सही स्थान पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच सकें। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को ट्रैफिक, मौसम या अन्य संभावित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी जाती है। समय पर पहुंचने से अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। झारखंड राज्य सहित देश के कई हिस्सों में 3 मई को बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन निकलने से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी अवश्य लें। संभावित जलजमाव या ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यदि मौसम खराब होने की संभावना है, तो अभ्यर्थी अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। एनटीए अभ्यर्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और चाहता है कि वे बिना किसी चिंता के परीक्षा दे सकें। परीक्षा के दिन अभ्यर्थी पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े सामान की अनुमति है। हालांकि, इसकी जांच प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एनटीए ने अभ्यर्थियों को हल्के कपड़े (NEET Exam 2026 Dress Code) पहनने की सलाह दी है। फुल स्लीव्स या ऊनी कपड़े पहनने की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को पहले पहुंचना होगा ताकि जांच प्रक्रिया में कोई देरी न हो। फुटवियर के रूप में चप्पल या कम हील वाले सैंडल पहनने की अनुशंसा की गई है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी ड्रेस कोड का पालन करें ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। धनबाद में कुल सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें IIT (ISM), बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, BIT सिंदरी, SSLNT महिला कॉलेज धनबाद, आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर, डिग्री कॉलेज जामाडोबा और केंद्रीय विद्यालय एक विनोद नगर शामिल हैं। इन सभी केंद्रों पर कुल 2700 छात्र परीक्षा देंगे। सबसे अधिक 960 छात्र IIT ISM परिसर में परीक्षा देंगे। इसके बाद बीबीएमकेयू में 720, आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर में 500 और शेष चार परीक्षा केंद्रों पर 500 से अधिक छात्र नीट में शामिल होंगे। नीट परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से संध्या 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। नीट के स्कोर के आधार पर छात्रों को झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने का अवसर मिलेगा। झारखंड राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 730 सीटें उपलब्ध हैं। रिम्स रांची में 180 एमबीबीएस और 50 बीडीएस सीटें हैं, जबकि एसएनएमएमसीएच धनबाद में 100 एमबीबीएस सीटें हैं। एमजीएम जमशेदपुर में 150 एमबीबीएस सीटें हैं, और पलामू, दुमका एवं हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में 100-100 सीटें उपलब्ध हैं। नीट परीक्षा मेडिकल प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, और एनटीए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता है कि वे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन सभी आवश्यक दस्तावेज और अपनी प्रवेश पत्र अवश्य साथ लेकर जाएं





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NEET NTA धनबाद परीक्षा एडवाइजरी मेडिकल प्रवेश

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