धनबाद के चौधरी स्वीट्स में भीषण आग, लाखों का नुकसान

बैंक मोड़ स्थित चौधरी स्वीट्स में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के बाजार में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
धनबाद के बैंक मोड़ स्थित चौधरी स्वीट्स में बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरी मिठाई की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने जब आग की लपटें देखीं तो अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान निकालने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में करीब दो घंटे का समय लग गया। इस दौरान दमकल कर्मियों ने पानी और फोम का उपयोग करते हुए आग पर काबू पाया। आग इतनी विकराल थी कि दुकान का लगभग सब कुछ जलकर खाक हो गया। यहां तक कि दुकान के अंदर रखा फर्नीचर, कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की लपटें दुकान से निकलकर आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों को भी छूने लगी थीं, लेकिन समय रहते दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोक दिया। बैंक मोड़ का यह इलाका घनी आबादी वाला है और यहां कई बड़ी दुकानें और ऑफिस हैं। यदि आग और फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सौभाग्य से इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है, लेकिन पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की गहन जांच कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आग बुझाने के बाद मौके का निरीक्षण किया और चौधरी स्वीट्स के मालिक से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से भी बातचीत की और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और राहत कार्य जारी रखा। इस घटना ने एक बार फिर शहर में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। आसपास की कई पुरानी इमारतों और दुकानों में अग्नि सुरक्षा के उपाय न के बराबर हैं। स्थानीय निवासियों ने भी मांग की है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। फिलहाल, दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है और कूलिंग का कार्य किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि आसपास के अन्य व्यवसायों को बचा लिया गया है, लेकिन चौधरी स्वीट्स का भारी नुकसान हुआ है.
धनबाद के बैंक मोड़ स्थित चौधरी स्वीट्स में बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरी मिठाई की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने जब आग की लपटें देखीं तो अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान निकालने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में करीब दो घंटे का समय लग गया। इस दौरान दमकल कर्मियों ने पानी और फोम का उपयोग करते हुए आग पर काबू पाया। आग इतनी विकराल थी कि दुकान का लगभग सब कुछ जलकर खाक हो गया। यहां तक कि दुकान के अंदर रखा फर्नीचर, कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की लपटें दुकान से निकलकर आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों को भी छूने लगी थीं, लेकिन समय रहते दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोक दिया। बैंक मोड़ का यह इलाका घनी आबादी वाला है और यहां कई बड़ी दुकानें और ऑफिस हैं। यदि आग और फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सौभाग्य से इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है, लेकिन पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की गहन जांच कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आग बुझाने के बाद मौके का निरीक्षण किया और चौधरी स्वीट्स के मालिक से घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से भी बातचीत की और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और राहत कार्य जारी रखा। इस घटना ने एक बार फिर शहर में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। आसपास की कई पुरानी इमारतों और दुकानों में अग्नि सुरक्षा के उपाय न के बराबर हैं। स्थानीय निवासियों ने भी मांग की है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। फिलहाल, दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है और कूलिंग का कार्य किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि आसपास के अन्य व्यवसायों को बचा लिया गया है, लेकिन चौधरी स्वीट्स का भारी नुकसान हुआ है
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