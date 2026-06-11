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धनु राशि के लिए आज का राशिफल: गुप्त योजनाओं में छिपा फायदा

राशिफल News

धनु राशि के लिए आज का राशिफल: गुप्त योजनाओं में छिपा फायदा
धनु राशिआज का राशिफलगुप्त योजनाएं
📆11-06-2026 23:22:00
📰NBT Hindi News
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धनु राशि के लिए आज का विस्तृत राशिफल जहाँ आपकी योजनाओं की गोपनीयता पर जोर दिया गया है। शत्रुओं पर विजय, छुपे हुए लाभ और रचनात्मकता के अवसरों का वर्णन है।

आज की तारीख 12 जून 2026 को धनु राशि के लिए एक विशेष योग दिन माना जा रहा है। ग्रहों की व्यवस्था आपके लिए अप्रत्याशित शुभ मोड और छिपे हुए लाभों का संकेत दे रही है। आज आपको यह ध्यान रखना होगा कि अपनी योजनाओं और कार्यों को कितने ही गुप्त रखें जितना संभव हो। अतिरिक्त खुलकर बातचीत या साझाकardtा से बचें, क्योंकि शत्रु और प्रतिस्पर्धी आपके पास से पीछे लगे हुए हैं। सूर्य छठे भाव में बैठकर शत्रुओं की कमर तोड रहे हैं, लेकिन आपकी सफलता की रक्षा के लिए खुद की सावधानी जरूरी है। ग्रहों की स्थिति बृहस्पति चंद्र मंगल योग और शनि की लग्न पर दृष्टि जैसे शक्तिशाली योगों को जन्म दे रही है। बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में पधार चुके हैं, जो धनु के लिए आठवां भाव है, अर्थात् जीवन में कोई अप्रत्याशित शुभ मोड आ सकता है। इसके साथ शुक्र भी वहीं स्थित हैं, जो सामाजिक और संबंधात्मक जीवन को सुधारेगा। उधर चंद्रमा और मंगल का पांचवें भाव में योग महालक्ष्मी योग बनाता है, जो रचनात्मकता और संतान के क्षेत्र में सुख और सफलता लाएगा। मंगल अपनी राशि में पूरे तेज में हैं, इसलिए आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। शनि काफी समय से चौथे भाव में जमे हुए हैं और वहीं से अपनी दसवीं दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि आज आपको जिम्मेदारियों का बोझ और आत्मनिर्भरता की मांग महसूस होगी। शनि की दृष्टि थकान और बोझिलपन भी पैदा कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। जांघों या कूल्हों में जकड़न महसूस होने पर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। खानपान को सादा रखें और रात का भोजन हल्का करें। मन पर बोझ लगने पर लिखकर मन हल्का करें, शब्द बाहर जाकर किसी के हाथ न लगें। व्यवसाय और कामकाज के क्षेत्र में आज सिर्फ अपनी मेहनत और कुशलता पर भरोसा करें। किसी के भरोसे काम न छोडें। नौकरीपेशा लोग अपने काम की जानकारी सहकर्मियों से साझा करने में सावधानी रखें, क्योंकि श्रेय लेने वाले घात में हैं। अस्पताल, अदालत, बैंक, होटल और शोध से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन उपलब्धि भरा है। व्यापारी कोई भी नया करार करने से पहले कागज की हर पंक्ति पढ़ें। कोई छिपा हुआ या भूला हुआ लाभ, जैसे पुराना बकाया या दबी हुई फाइल, अचानक सामने आ सकता है। लालच आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जल्दी मुनाफे, सस्ते सौदे या किसी चमत्कारी योजना का झांसा देने वालों से दूर रहें। परिवार और संबंधों के क्षेत्र में आज माता की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर ज्यादा रहेंगी। माता की सेहत का ध्यान रखें और घर के किसी फैसले में उनकी बात को वजन दें। संतान की किसी जिद या मांग पर गुस्से की बजाय समझदारी से जवाब दें। पिता या गुरुजनों से मन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, इसे स्थायी न बनने दें, एक फोन सब ठीक कर सकता है। जीवनसाथी के साथ संवाद आज आपकी ताकत है, सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, यानी बातचीत से हर गांठ खुल सकती है। साथी की राय आज किसी उलझे मामले में काम आएगी। प्रेम संबंध वालों के लिए चंद्र मंगल योग भावनाओं में गहराई और रोमांस दोनों लाएगा, बस अपनी भावनाओं का ढिंढोरा न पीटें। आज का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा संभालकर रखें और बढ़ाने के लिए किसी नई योजना में न लगाएं। अष्टम भाव के उच्च गुरु बीमा, दावे, पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक लाभ दिला सकते हैं। आज की कमाई से ज्यादा कीमती आज की बचत है। प्रातः स्नान के बाद माथे पर हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें। इस तरह आप ग्रहों की शक्ति और सुरक्षा में संलग्न हो जाएंगे.

आज की तारीख 12 जून 2026 को धनु राशि के लिए एक विशेष योग दिन माना जा रहा है। ग्रहों की व्यवस्था आपके लिए अप्रत्याशित शुभ मोड और छिपे हुए लाभों का संकेत दे रही है। आज आपको यह ध्यान रखना होगा कि अपनी योजनाओं और कार्यों को कितने ही गुप्त रखें जितना संभव हो। अतिरिक्त खुलकर बातचीत या साझाकardtा से बचें, क्योंकि शत्रु और प्रतिस्पर्धी आपके पास से पीछे लगे हुए हैं। सूर्य छठे भाव में बैठकर शत्रुओं की कमर तोड रहे हैं, लेकिन आपकी सफलता की रक्षा के लिए खुद की सावधानी जरूरी है। ग्रहों की स्थिति बृहस्पति चंद्र मंगल योग और शनि की लग्न पर दृष्टि जैसे शक्तिशाली योगों को जन्म दे रही है। बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में पधार चुके हैं, जो धनु के लिए आठवां भाव है, अर्थात् जीवन में कोई अप्रत्याशित शुभ मोड आ सकता है। इसके साथ शुक्र भी वहीं स्थित हैं, जो सामाजिक और संबंधात्मक जीवन को सुधारेगा। उधर चंद्रमा और मंगल का पांचवें भाव में योग महालक्ष्मी योग बनाता है, जो रचनात्मकता और संतान के क्षेत्र में सुख और सफलता लाएगा। मंगल अपनी राशि में पूरे तेज में हैं, इसलिए आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। शनि काफी समय से चौथे भाव में जमे हुए हैं और वहीं से अपनी दसवीं दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि आज आपको जिम्मेदारियों का बोझ और आत्मनिर्भरता की मांग महसूस होगी। शनि की दृष्टि थकान और बोझिलपन भी पैदा कर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। जांघों या कूल्हों में जकड़न महसूस होने पर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। खानपान को सादा रखें और रात का भोजन हल्का करें। मन पर बोझ लगने पर लिखकर मन हल्का करें, शब्द बाहर जाकर किसी के हाथ न लगें। व्यवसाय और कामकाज के क्षेत्र में आज सिर्फ अपनी मेहनत और कुशलता पर भरोसा करें। किसी के भरोसे काम न छोडें। नौकरीपेशा लोग अपने काम की जानकारी सहकर्मियों से साझा करने में सावधानी रखें, क्योंकि श्रेय लेने वाले घात में हैं। अस्पताल, अदालत, बैंक, होटल और शोध से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन उपलब्धि भरा है। व्यापारी कोई भी नया करार करने से पहले कागज की हर पंक्ति पढ़ें। कोई छिपा हुआ या भूला हुआ लाभ, जैसे पुराना बकाया या दबी हुई फाइल, अचानक सामने आ सकता है। लालच आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जल्दी मुनाफे, सस्ते सौदे या किसी चमत्कारी योजना का झांसा देने वालों से दूर रहें। परिवार और संबंधों के क्षेत्र में आज माता की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर ज्यादा रहेंगी। माता की सेहत का ध्यान रखें और घर के किसी फैसले में उनकी बात को वजन दें। संतान की किसी जिद या मांग पर गुस्से की बजाय समझदारी से जवाब दें। पिता या गुरुजनों से मन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, इसे स्थायी न बनने दें, एक फोन सब ठीक कर सकता है। जीवनसाथी के साथ संवाद आज आपकी ताकत है, सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, यानी बातचीत से हर गांठ खुल सकती है। साथी की राय आज किसी उलझे मामले में काम आएगी। प्रेम संबंध वालों के लिए चंद्र मंगल योग भावनाओं में गहराई और रोमांस दोनों लाएगा, बस अपनी भावनाओं का ढिंढोरा न पीटें। आज का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा संभालकर रखें और बढ़ाने के लिए किसी नई योजना में न लगाएं। अष्टम भाव के उच्च गुरु बीमा, दावे, पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक लाभ दिला सकते हैं। आज की कमाई से ज्यादा कीमती आज की बचत है। प्रातः स्नान के बाद माथे पर हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें। इस तरह आप ग्रहों की शक्ति और सुरक्षा में संलग्न हो जाएंगे

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