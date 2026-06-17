धनु राशिफल 18 जून 2026: जोरदार सलाह, धैर्य और सहयोग का दिन

धनु राशि के जातकों के लिए 18 जून 2026 का राशिफल। आज की मुख्य बातें: कुछ कामों में देरी होने की संभावना, लेकिन धैर्य रखने पर सकारात्मक परिणाम। जीवनसाथी और बुजुर्गों का सहयोग और सलाह बहुत फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, वाद-विवाद से दूर रहें। राशियों की व्याखरण, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के प्रभाव के साथ विस्तृत जानकारी।

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal) 18 जून 2026 : जल्दबाजी में न करें कोई काम, साथी का सहयोग राह आसान करेगाAaj Ka Dhanu Rashifal, 18 June 2026 : धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कुछ कामों में देरी होने से चिंता बढ़ सकती है, लेकिन धैर्य रखने पर परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। जीवनसाथी और परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। लग्नेश गुरु अष्टम भाव में उच्च के होकर चंद्र के साथ गजकेसरी बना रहे हैं। अष्टम में होने से दिन मिलाजुला रहेगा, राहत और उलझन दोनों। आपका सप्तम भाव यानी जीवनसाथी का घर गेमिनी में बुधादित्य से बलवान है, इसलिए आज उनका भाग्य आपके दिन को संवारेगा। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर बाद उत्तेजना बढ़ा सकता है, इसलिए संयम जरूरी है। अगर कामों में देरी हो रही है तो धैर्य रखिए, नतीजे आपके पक्ष में ही आएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद आज संजीवनी का काम करेगा। अत्यधिक वाद-विवाद, उत्तेजना, क्रोध और झगड़े से बचिए। गाड़ी चलाते हुए रोड रेज का शिकार बिल्कुल मत बनिए। आज की सबसे समझदारी भरी बात यही है कि आप अपने जीवनसाथी पर भरोसा करें। उनका भाग्य आज जोरदार काम कर रहा है, सो उनकी सलाह लीजिए और अपनी दिनचर्या उनके हिसाब से ढालिए। जहां आप अटकेंगे, वहां उनका साथ आपको पार लगाएगा। अहं को बीच में मत आने दीजिए। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद आज सबसे बड़ी पूंजी है। उनके पास बैठिए, उनकी सुनिए। ससुराल पक्ष से भी कोई सहयोग मिल सकता है। घर में शांति बनाए रखना ही आज प्राथमिकता हो। अष्टम में उच्च गुरु से कहीं रुका पैसा अचानक मिल सकता है, पर खर्च और उलझन भी साथ रहेंगे। बड़े जोखिम से आज बचिए। स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान दीजिए, किसी भी समस्या को छोटा समझकर अनदेखा मत कीजिए। अष्टम भाव की सक्रियता किसी पुरानी तकलीफ की ओर इशारा कर सकती है। कामों में देरी से घबराइए मत, धैर्य का फल मिलेगा। साथी या किसी अनुभवी की सलाह आज काम की दिशा सुधारेगी। आईकास (ICAS) चेन्नई से " ज्योतिष प्रवीण" की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी जी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिष ीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है। अनुभव (Experience) Astropatr.

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