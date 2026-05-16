धमकी या कोई और? रायपुर में पुलिसवाले की स्वीमिंग पूल में डूबने से जान जा चुकी

रायपुर Police Constable Death: रायपुर में एक पुलिस आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी के बाद अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने फार्म हाउस गया था, जहां यह हादसा हुआ।छत्तीसगढ़ के रायपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब माना थाना में तैनात एक आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई।

रायपुर Police Constable Death: रायपुर में एक पुलिस आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी के बाद अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा था, जहां यह हादसा हुआ।छत्तीसगढ़ के रायपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब माना थाना में तैनात एक आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पुलिसकर्मी ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने एक साथी पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति के साथ वीआईपी रोड स्थित एक फार्म हाउस में पिकनिक मनाने गया था। वहां सभी लोग स्वीमिंग पूल में नहाने उतरे थे। इसी दौरान आरक्षक काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आया और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हु.

रायपुर Police Constable Death: रायपुर में एक पुलिस आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी के बाद अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा था, जहां यह हादसा हुआ।छत्तीसगढ़ के रायपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब माना थाना में तैनात एक आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पुलिसकर्मी ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने एक साथी पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति के साथ वीआईपी रोड स्थित एक फार्म हाउस में पिकनिक मनाने गया था। वहां सभी लोग स्वीमिंग पूल में नहाने उतरे थे। इसी दौरान आरक्षक काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आया और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हु





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रायपुर पुलिस कर्मचारी स्वीमिंग पूल में डूबने नहीं आया पानी से देर तक बाहर हर पहलु से मामले की जांच הגוף पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है

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