धमतरी जिले में तेंदुए के हमले से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, जंगल से लगे गांवों में अलर्ट

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीड़ित का क्षत-विक्षत शव पहाड़ी पर मिला, जिससे स्पष्ट है कि उस पर तेंदुए का जानलेवा आक्रमण हुआ। स्थानीय प्रशासन ने जंगल से लगे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है।

धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र बेलरगांव में तेंदुए के हमले से एक दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। दुधावा जलाशय के पास स्थित कोरमुड़ गांव के 55 वर्षीय चौथराम मंडावी मंगलवार शाम से लापता थे, जिनका क्षत-विक्षत शव आज पहाड़ी पर मिला। शव की हालत और घसीटे जाने के निशानों से साफ है कि उन पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। मृतक का एक पैर व हाथ भी गायब था। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वह विभाग ने जंगल से लगे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इधर धमतरी से लगे ग्राम कोटाभर्री में भी तेंदुए ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया है। यह तेंदुए के बारे-बारे हमले ही नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले आबादी के साथ आपसी संघर्ष और कुशलता की कमी का भी प्रतीक हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने मृतक के शव पर श-o-शव करवाया है और पूर्व की ओर ले जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन इलाके की जनता में डर और चिंता बनी हुई है। बच्चों और बड़ों दोनों को रात में घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। तेंदुए की संख्या में तेजी से वृद्धि और उनके आहार स्रोतों में कमी के कारण यह घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल के राह-रेखा बंद होने और इंसानों की मौजूदगी के कारण तेंदुए मानव निवासों के पास आकर शिकार करने पर मजबूर हो रहे हैं.

धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र बेलरगांव में तेंदुए के हमले से एक दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। दुधावा जलाशय के पास स्थित कोरमुड़ गांव के 55 वर्षीय चौथराम मंडावी मंगलवार शाम से लापता थे, जिनका क्षत-विक्षत शव आज पहाड़ी पर मिला। शव की हालत और घसीटे जाने के निशानों से साफ है कि उन पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। मृतक का एक पैर व हाथ भी गायब था। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वह विभाग ने जंगल से लगे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इधर धमतरी से लगे ग्राम कोटाभर्री में भी तेंदुए ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया है। यह तेंदुए के बारे-बारे हमले ही नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले आबादी के साथ आपसी संघर्ष और कुशलता की कमी का भी प्रतीक हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने मृतक के शव पर श-o-शव करवाया है और पूर्व की ओर ले जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन इलाके की जनता में डर और चिंता बनी हुई है। बच्चों और बड़ों दोनों को रात में घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। तेंदुए की संख्या में तेजी से वृद्धि और उनके आहार स्रोतों में कमी के कारण यह घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल के राह-रेखा बंद होने और इंसानों की मौजूदगी के कारण तेंदुए मानव निवासों के पास आकर शिकार करने पर मजबूर हो रहे हैं





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