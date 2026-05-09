धर्म डेस्क, देव दर्शन के बाद परिक्रमा के महत्व से वाकई है वाद, ज्योतिषियों की सलाह पर

हिंदू धर्म में देव दर्शन के बाद परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में हर देवी-देवता के लिए परिक्रमा की एक निश्चित संख्या बताई गई है। अगर नियम के अनुसार परिक्रमा न की जाए, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। परिक्रमा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान भी ताकि पूरी ऊर्जा हार्दिक हो सकें और आपका मन शांत रहे शीर्षक।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देव दर्शन के बाद परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। मंदिर की परिक्रमा करना केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक वजह भी है। शास्त्रों में हर देवी-देवता के लिए परिक्रमा की एक निश्चित संख्या बताई गई है। अगर नियम के अनुसार परिक्रमा न की जाए, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। 'प्र' का मतलब है मोक्ष, 'द' का मतलब है पापों का नाश, 'क्षि' का मतलब है जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति और 'णा' का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। परिक्रमा करने का सीधा सा मतलब है, भगवान को अपने जीवन का आधार मानना। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहता है और हमारी पूरी ऊर्जा भगवान की सकारात्मक शक्ति से जुड़कर एक हो जाती है। किस देवता की कितनी बार करें परिक्रमा? आदि.
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देव दर्शन के बाद परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। मंदिर की परिक्रमा करना केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक वजह भी है। शास्त्रों में हर देवी-देवता के लिए परिक्रमा की एक निश्चित संख्या बताई गई है। अगर नियम के अनुसार परिक्रमा न की जाए, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। 'प्र' का मतलब है मोक्ष, 'द' का मतलब है पापों का नाश, 'क्षि' का मतलब है जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति और 'णा' का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। परिक्रमा करने का सीधा सा मतलब है, भगवान को अपने जीवन का आधार मानना। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहता है और हमारी पूरी ऊर्जा भगवान की सकारात्मक शक्ति से जुड़कर एक हो जाती है। किस देवता की कितनी बार करें परिक्रमा? आदि
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