धर्मेंद्र को पिता समान मानती थीं सोमी अली, लस्सी पीते हुए बने थे बेटी

अभिनेत्री सोमी अली ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए उनके साथ बिताए खास पल साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी बेटी माना और जीवन के हर मोड़ पर उनका साथ दिया।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र , जिन्हें अक्सर 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता है, आज भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी अनगिनत यादगार फिल्मों के माध्यम से वे हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनकी विरासत उनके काम के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व की गहराई में भी निहित है। जहां एक ओर उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिता को याद करती रहती हैं, वहीं अब अभिनेत्री सोमी अली ने भी धर्मेंद्र को अपनी खास अंदाज में याद करते हुए पुरानी यादों
को प्रशंसकों के साथ साझा किया है। सोमी ने धर्मेंद्र को न केवल एक मार्गदर्शक बल्कि अपने पिता तुल्य भी बताया है, जो उनके जीवन के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहे। सोमी अली, जो वर्तमान में हिंदी फिल्म जगत से दूर हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फिल्मी करियर से जुड़े पुराने किस्से और यादें साझा करती रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपने घर पर हुई एक मुलाकात का मार्मिक किस्सा साझा किया है। यह किस्सा बताता है कि कैसे एक साधारण सी मुलाकात, जिसमें वे साथ में लस्सी पी रहे थे, धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था। सोमी ने बताया कि उस दिन के बाद से, धर्मेंद्र ने न केवल उनके अच्छे समय में उनका साथ दिया, बल्कि उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में भी वे उनके लिए एक चट्टान की तरह खड़े रहे। यह अनुभव सोमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे इसे हमेशा संजो कर रखती हैं। एक भावुक पोस्ट में, सोमी अली ने धर्मेंद्र की एक फिल्म का सीन साझा करते हुए लिखा, "मैं उस शख्स की यादों को संजोकर रख रही हूं, जिन्होंने 1991 में अपने बंगले में पहली बार लस्सी पीते हुए मुझे अपनी बेटी मान लिया था।" यह पल उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने आगे बताया कि उस दिन वे दोनों न केवल हंसे, बल्कि भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। यह बात भी दिलचस्प है कि वे दोनों ही अपने संवादों का अभ्यास उर्दू में करते थे, जो उनके बीच की साहित्यिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। सोमी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि धर्मेंद्र ही वे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा उनके लिए एक सच्चे पिता की तरह निष्ठावान समर्थन और प्यार प्रदान किया। यह वक्तव्य धर्मेंद्र के उस महान हृदय का प्रमाण है जिसने उन्हें अपने प्रशंसकों और सहकर्मियों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। सोमी अली के लिए यह स्वीकार करना अभी भी मुश्किल हो रहा है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी यादें उन्हें लगातार सताती रहती हैं और वे उन्हें बहुत याद करती हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि जब वे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थीं, तब भी धर्मेंद्र ने फोन के माध्यम से उनसे जुड़े रहकर उनका हौसला बढ़ाया। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता केवल व्यावसायिक था, बल्कि एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित था। सोमी ने लिखा, "मुझे बेहद खुशी है कि मुझे धरम जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैं आपको बहुत याद करती हूं और अभी भी यकीन नहीं होता कि आप चले गए हैं।" यह भावना उन अनगिनत लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने धर्मेंद्र के काम और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ली है। सोमी अली ने आगे धर्मेंद्र के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, "आपकी आत्मा को शांति मिले और आप जहां भी हों, अपना निःस्वार्थ प्रेम बांटते रहें।" यह दुआ उनके लिए एक श्रद्धांजलि है और उनके निरंतर प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि धर्मेंद्र का प्रभाव न केवल भारतीय सिनेमा पर रहा है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्होंने कई लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से छुआ है। यह गौरतलब है कि सोमी अली और धर्मेंद्र ने 1996 में आई फिल्म 'माफिया' में एक साथ काम किया था। इस फिल्म में, धर्मेंद्र एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जो अपने भाई और एक इंस्पेक्टर की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा होता है, और सोमी अली इस सफर में उनका पूरा साथ देती हैं। यह फिल्म उनके बीच के पेशेवर जुड़ाव का एक उदाहरण है, जिसने बाद में एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते का रूप ले लिया। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व, उनका अभिनय, और उनका मानवीय पक्ष उन्हें हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अविस्मरणीय हस्ती के रूप में याद रखेगा। उनकी अनुपस्थिति की कमी खलेगी, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी
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