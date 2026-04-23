धर्मांतरण मामला: आगरा पुलिस ने दाऊद अहमद के भोपाल स्थित घर पर की कुर्की

आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े मामले में वांछित आरोपी दाऊद अहमद के खिलाफ भोपाल में कुर्की की कार्यवाही की। यह कार्यवाही सगी बहनों के धर्मांतरण और विदेश से फंडिंग के आरोपों से जुड़े मामले में की गई है।

आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के एक गंभीर मामले में वांछित मुख्य आरोपी दाऊद अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल स्थित उसके घर पर कुर्की की कार्यवाही की है। यह कार्यवाही गांधी नगर, भोपाल के रिलायबल हाइटेक सिटी कॉलोनी में स्थित दाऊद अहमद के निवास पर की गई। यह मामला उन दो सगी बहनों के धर्मांतरण से जुड़ा है, जिसका हाल ही में खुलासा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस धर्मांतरण के नेटवर्क को विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी। पुलिस दाऊद अहमद को इस पूरे षडयंत्र का मुख्य सूत्रधार मान रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, यह जानकारी मिली है कि दाऊद अहमद कनाडा में छिपा हुआ है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। कुर्की की यह कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 228/25 के तहत की गई है, जिसमें विभिन्न संबंधित धाराओं का समावेश है। इसके अतिरिक्त, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं को भी लागू किया गया है, जो इस मामले की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। पुलिस ने CrPC की धारा 85 के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी के घर से विभिन्न प्रकार की संपत्ति जब्त की है। यह कार्यवाही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरी की गई, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी चुनौती से बचा जा सके। जब पुलिस टीम ने कुर्की की कार्यवाही की, तो आरोपी के पिता जावेद अहमद मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने घर के अंदर मौजूद सभी मूल्यवान वस्तुओं और दस्तावेजों को जब्त कर लिया। गांधी नगर थाना प्रभारी बृजेंद्र मर्सकोले ने पुष्टि की कि आगरा से आई पुलिस टीम ने आरोपी दाऊद अहमद के घर पर कुर्की की कार्यवाही की है और स्थानीय पुलिस ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही पूरी तरह से नियमों और कानूनों के अनुसार की गई है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब दो सगी बहनों के धर्मांतरण की जानकारी मिली। प्रारंभिक जांच के बाद, यह पता चला कि यह धर्मांतरण एक संगठित तरीके से किया जा रहा था और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसे विदेश से फंडिंग मिल रही थी। पुलिस ने दाऊद अहमद को इस नेटवर्क का मुख्य संचालक मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी थी। भोपाल में की गई कुर्की की कार्यवाही पुलिस की इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस का मानना है कि इस कार्यवाही से दाऊद अहमद पर कानूनी दबाव बढ़ेगा और वह जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकता है या उसकी गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। फिलहाल, आरोपी फरार है और पुलिस विभिन्न खुफिया स्रोतों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। इस मामले में पुलिस की सख्ती और त्वरित कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि वह धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेती है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने का इरादा नहीं रखती है। यह कार्यवाही समाज में एक मजबूत संदेश भेजेगी कि गैरकानूनी धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने आगे की जांच के लिए जब्त की गई संपत्ति और दस्तावेजों का विश्लेषण शुरू कर दिया है, जिससे इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है.

आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के एक गंभीर मामले में वांछित मुख्य आरोपी दाऊद अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल स्थित उसके घर पर कुर्की की कार्यवाही की है। यह कार्यवाही गांधी नगर, भोपाल के रिलायबल हाइटेक सिटी कॉलोनी में स्थित दाऊद अहमद के निवास पर की गई। यह मामला उन दो सगी बहनों के धर्मांतरण से जुड़ा है, जिसका हाल ही में खुलासा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस धर्मांतरण के नेटवर्क को विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी। पुलिस दाऊद अहमद को इस पूरे षडयंत्र का मुख्य सूत्रधार मान रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, यह जानकारी मिली है कि दाऊद अहमद कनाडा में छिपा हुआ है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। कुर्की की यह कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 228/25 के तहत की गई है, जिसमें विभिन्न संबंधित धाराओं का समावेश है। इसके अतिरिक्त, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं को भी लागू किया गया है, जो इस मामले की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। पुलिस ने CrPC की धारा 85 के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी के घर से विभिन्न प्रकार की संपत्ति जब्त की है। यह कार्यवाही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरी की गई, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी चुनौती से बचा जा सके। जब पुलिस टीम ने कुर्की की कार्यवाही की, तो आरोपी के पिता जावेद अहमद मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने घर के अंदर मौजूद सभी मूल्यवान वस्तुओं और दस्तावेजों को जब्त कर लिया। गांधी नगर थाना प्रभारी बृजेंद्र मर्सकोले ने पुष्टि की कि आगरा से आई पुलिस टीम ने आरोपी दाऊद अहमद के घर पर कुर्की की कार्यवाही की है और स्थानीय पुलिस ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही पूरी तरह से नियमों और कानूनों के अनुसार की गई है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब दो सगी बहनों के धर्मांतरण की जानकारी मिली। प्रारंभिक जांच के बाद, यह पता चला कि यह धर्मांतरण एक संगठित तरीके से किया जा रहा था और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसे विदेश से फंडिंग मिल रही थी। पुलिस ने दाऊद अहमद को इस नेटवर्क का मुख्य संचालक मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी थी। भोपाल में की गई कुर्की की कार्यवाही पुलिस की इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस का मानना है कि इस कार्यवाही से दाऊद अहमद पर कानूनी दबाव बढ़ेगा और वह जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकता है या उसकी गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। फिलहाल, आरोपी फरार है और पुलिस विभिन्न खुफिया स्रोतों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। इस मामले में पुलिस की सख्ती और त्वरित कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि वह धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेती है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने का इरादा नहीं रखती है। यह कार्यवाही समाज में एक मजबूत संदेश भेजेगी कि गैरकानूनी धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने आगे की जांच के लिए जब्त की गई संपत्ति और दस्तावेजों का विश्लेषण शुरू कर दिया है, जिससे इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है





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