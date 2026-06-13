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धर्मशाला में बरसात के कारण टॉस में देरी, भारत-अफगानिस्तान वनडे मुकाबले का समय अनिश्चित

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धर्मशाला में बरसात के कारण टॉस में देरी, भारत-अफगानिस्तान वनडे मुकाबले का समय अनिश्चित
क्रिकेटधर्मशालाबारिश
📆13-06-2026 08:11:00
📰News Nation
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धर्मशाला में लगातार बारिश ने भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस में देरी कर दी। ग्राउंडसमैन जल निकासी और सुपर सोपर प्रणाली के तहत खेल को फिर से शुरू करने की तैयारी जारी है, जबकि दोनों टीमों की संभावित लाइन‑अप और नया शुरूआती समय अभी तय नहीं हो पाया है।

धर्मशाला के हरे-भरे मैदान में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज की पहली टकराव को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ था, परन्तु लगातार बनी हुई तेज़ बारिश ने इस खेल को अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। प्रारम्भिक योजना के अनुसार दोपहर 1:00 बजे टॉस निर्धारित था, लेकिन बरसात के कारण आज के ग्राउंड पर पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे टॉस में अनिवार्य रूप से देर हो गई। मैदान पर कवर्स लगाए जा रहे हैं, जबकि ग्राउंडसमैन जल निकासी की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने में जुटे हैं। स्टेडियम के चारों ओर सुपर सोपर प्रणाली भी सक्रिय हो गई है, जो बरसते जल को तेज़ी से बाहर निकाल कर खेल को पुनः आरम्भ योग्य बनाने में मदद कर रही है। मैच की प्रारम्भिक टीमों की घोषणा भी इस परिवर्तन के कारण स्थगित हो गई है। भारतीय टीम में शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव सहित कई अनुभवी और युवा खिलाड़ी शामिल हैं। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जद्रान, रहमानुल्लाह गुरबाज़, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेट कीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोटी, एएम गजनफ़र, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक और ज़िया उर रहमान जैसे खिलाड़ी भाग लेंगे। दोनों टीमें अब बारिश के हटने के बाद ही टॉस करके खेल की शुरुआत करने की तैयारी में हैं, जिससे दर्शकों को भी इस अप्रत्याशित देरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। स्थिति के मद्देनज़र, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक रूप से कहा है कि यदि बारिश दोपहर 2:30 बजे तक नहीं थमी, तो टॉस को 3:00 बजे तक स्थगित माना जाएगा और खेल को 4:00 बजे से शुरू किया जा सकता है। इस बीच, स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को जलरोधी कपड़े और छतरी लेकर बैठना पड़ा है, जबकि टीवी प्रसारणदाता भी इस अनिश्चितता को देखते हुए समय-सारिणी में बदलाव की सूचना दे चुके हैं। पूरी धरती पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या बारिश इस महत्त्वपूर्ण मैच के दौरान ही विजेता बन कर उभरेगी या खेल को शीघ्र ही पुनः शुरू किया जाएगा। इस परिभाषित नहीं हुई परिस्थिति का असर दोनों टीमों की रणनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि रेन-एडजस्टेड लक्ष्य या ड्यू डिलॉय ओवर जैसी नियमों को लागू किया जा सकता है। भारतीय टीम के कोच और कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि वे जल निकासी की प्रगति को लगातार मॉनिटर करेंगे और परिस्थितियों के अनुसार टीम को तैयार करेंगे। अंत में, यह कहा जा सकता है कि आज का मुकाबला न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, बल्कि दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक परीक्षा बन कर उभरा है, जहाँ मौसम का रोल भी खेल के परिणाम पर गहरा प्रभाव डाल सकता है.

धर्मशाला के हरे-भरे मैदान में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज की पहली टकराव को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ था, परन्तु लगातार बनी हुई तेज़ बारिश ने इस खेल को अप्रत्याशित मोड़ दे दिया है। प्रारम्भिक योजना के अनुसार दोपहर 1:00 बजे टॉस निर्धारित था, लेकिन बरसात के कारण आज के ग्राउंड पर पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे टॉस में अनिवार्य रूप से देर हो गई। मैदान पर कवर्स लगाए जा रहे हैं, जबकि ग्राउंडसमैन जल निकासी की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने में जुटे हैं। स्टेडियम के चारों ओर सुपर सोपर प्रणाली भी सक्रिय हो गई है, जो बरसते जल को तेज़ी से बाहर निकाल कर खेल को पुनः आरम्भ योग्य बनाने में मदद कर रही है। मैच की प्रारम्भिक टीमों की घोषणा भी इस परिवर्तन के कारण स्थगित हो गई है। भारतीय टीम में शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव सहित कई अनुभवी और युवा खिलाड़ी शामिल हैं। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जद्रान, रहमानुल्लाह गुरबाज़, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेट कीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोटी, एएम गजनफ़र, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक और ज़िया उर रहमान जैसे खिलाड़ी भाग लेंगे। दोनों टीमें अब बारिश के हटने के बाद ही टॉस करके खेल की शुरुआत करने की तैयारी में हैं, जिससे दर्शकों को भी इस अप्रत्याशित देरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। स्थिति के मद्देनज़र, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक रूप से कहा है कि यदि बारिश दोपहर 2:30 बजे तक नहीं थमी, तो टॉस को 3:00 बजे तक स्थगित माना जाएगा और खेल को 4:00 बजे से शुरू किया जा सकता है। इस बीच, स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को जलरोधी कपड़े और छतरी लेकर बैठना पड़ा है, जबकि टीवी प्रसारणदाता भी इस अनिश्चितता को देखते हुए समय-सारिणी में बदलाव की सूचना दे चुके हैं। पूरी धरती पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या बारिश इस महत्त्वपूर्ण मैच के दौरान ही विजेता बन कर उभरेगी या खेल को शीघ्र ही पुनः शुरू किया जाएगा। इस परिभाषित नहीं हुई परिस्थिति का असर दोनों टीमों की रणनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि रेन-एडजस्टेड लक्ष्य या ड्यू डिलॉय ओवर जैसी नियमों को लागू किया जा सकता है। भारतीय टीम के कोच और कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि वे जल निकासी की प्रगति को लगातार मॉनिटर करेंगे और परिस्थितियों के अनुसार टीम को तैयार करेंगे। अंत में, यह कहा जा सकता है कि आज का मुकाबला न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, बल्कि दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक परीक्षा बन कर उभरा है, जहाँ मौसम का रोल भी खेल के परिणाम पर गहरा प्रभाव डाल सकता है

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क्रिकेट धर्मशाला बारिश टॉस में देरी भारत बनाम अफगानिस्तान

 

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