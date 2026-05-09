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धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी और शादी

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धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी और शादी
धर्मेंद्रहेमा मालिनीबॉलीवुड
📆09-05-2026 18:16:00
📰NBT Hindi News
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धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक हैं। उन्हें बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी चalcलोन की भीड़ के बीच समय-समय पर अफवाहों और चर्चाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने एक साथ 40 से अधिक फिल्में लंबी समय तक टिके हुए हैं, जो उन्हें मिले फैंस की भीड़ के साथ रिंग-रिंग बजाती रही है। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे, लेकिन उनकी वैवाहिक स्थिति से उन्हें रोक नहीं पाईं। वे एक साथ कई हिट फिल्में बनाकर एक सफल कपल बन गए।

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक हैं। वे बेहद हैंडसम हीरो थे, जिनके फैंस और चाहने वालों की भीड़ उमड़ती थी। वहीं, हेमा भारतीय सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' थीं। वे पंजाबी थे और हेमा साउथ इंडियन, फिर भी दोनों को प्यार हो गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में ट्विस्ट धर्मेंद्र की वैवाहिक स्थिति थी क्योंकि वो शादीशुदा थे। उनके पहले से चार बच्चे भी थे। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने से पहले बहुत पापड़ बेले। यहां तक कि धर्मेंद्र ने नाम बदलकर निकाह भी किया था। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे, जिनसे उनके चार बच्चे थे - सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। लेकिन इसके बावजूद, हेमा धर्मेंद्र के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाईं। धर्मेंद्र भी उन पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का फैसला किया। हेमा को अपने माता-पिता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने जीतेंद्र के साथ उनकी शादी तय करने की कोशिश भी की। लेकिन अंत में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म 'तुम हसीन मैं जवान' के सेट पर हुई थी। वे जल्द ही दोस्त बन गए और उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। वे एक साथ इतने अच्छे लगते थे कि उनकी लगभग सारी ही фильमें हिट रहीं और उन्होंने 'रजिया सुल्तान', 'आस पास', 'पत्थर और पायल' और 'राजा जानी' सहित 40 से अधिक फिल्मों में एक साथ काम किया.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक हैं। वे बेहद हैंडसम हीरो थे, जिनके फैंस और चाहने वालों की भीड़ उमड़ती थी। वहीं, हेमा भारतीय सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' थीं। वे पंजाबी थे और हेमा साउथ इंडियन, फिर भी दोनों को प्यार हो गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में ट्विस्ट धर्मेंद्र की वैवाहिक स्थिति थी क्योंकि वो शादीशुदा थे। उनके पहले से चार बच्चे भी थे। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने से पहले बहुत पापड़ बेले। यहां तक कि धर्मेंद्र ने नाम बदलकर निकाह भी किया था।धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे, जिनसे उनके चार बच्चे थे - सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। लेकिन इसके बावजूद, हेमा धर्मेंद्र के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाईं। धर्मेंद्र भी उन पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का फैसला किया। हेमा को अपने माता-पिता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने जीतेंद्र के साथ उनकी शादी तय करने की कोशिश भी की। लेकिन अंत में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी कर ली।धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकातधर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म 'तुम हसीन मैं जवान' के सेट पर हुई थी। वे जल्द ही दोस्त बन गए और उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। वे एक साथ इतने अच्छे लगते थे कि उनकी लगभग सारी ही фильमें हिट रहीं और उन्होंने 'रजिया सुल्तान', 'आस पास', 'पत्थर और पायल' और 'राजा जानी' सहित 40 से अधिक फिल्मों में एक साथ काम किया

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