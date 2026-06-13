धर्मशाला में भारत ने अफगानिस्तान को हराया, गिल ने 3000 रन का तेज़ रिकॉर्ड तोड़ा

भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर वनडे श्रृंखला में पहला जीत हासिल की, जहाँ शुभमन गिल ने 62 पारियों में 3000 रन पूरे करके नया रेकॉर्ड बनाया और रोहित शर्मा ने 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन का माइलस्टोन पूरा किया।

भारत ने धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई पहली वनडे में बारिश से प्रभावित 25-25 ओवर की पारी को जीतते हुए तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अफगानिस्तान ने 194 रन बनाया, जहाँ रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 48 गेंदों में एक शतक लगाकर टीम को 142 के स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन उनके बाद आने वाले डिलिवरी से मध्यक्रम और निचले क्रम में विफलता देखी गई, और टीम 24.

5 ओवर में 194 पर समाप्त हुई। भारतीय टीम ने 22.5 ओवर में 195 कुशलता से पीछा किया, जहाँ शुभमन गिल ने 84 रन बनाकर नाबाद रहे और केएल राहुल ने 39 रन की तेज पारी लगाई। पहले विकेट पर रोहित शर्मा और गिल की साझेदारी 46 रन की रही, हालांकि रोहित 16 रन बनाकर रनआउट हो गए, पर उन्होंने ओपनर के रूप में 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने का माइलस्टोन हासिल किया। गिल ने इस जीत के साथ वनडे में सबसे कम 62 पारियों में 3000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी का रेकर्ड बनाया, जो उन्हें हाशिम अमला के बाद दूसरा स्थान दिलाता है। तीसरे विकेट पर ईशान किशन ने गिल के साथ 70 रन की साझेदारी की, जिसमें उन्होंने 34 रन बनाए। चौथे विकेट पर केएल राहुल ने गिल के साथ 53 रन की नाबाद साझेदारी की, जिससे टीम ने लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की। अफगानिस्तान के लिए केवल जियाउर रहमान और राशिद खान ने एक-एक विकेट लिए, जबकि शतकीय पारी बाद में गुरबाज़ के तेज शतक को रोका नहीं गया। भारतीय गेंदबाजी में गुरनुर बरार ने 4.5 ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट लिए, और हर्ष दुबे ने 5 ओवर में 47 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी दो-दो विकेट लेकर टीम को संतुलित किया। यह जीत भारतीय टीम के लिए कई व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ आई। रोहित शर्मा ने ओपनर के रूप में 16 हजार अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए, जबकि शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। इस मुकाबले ने भारतीय बल्लेबाज़ी की शक्ति और गेंदबाज़ी की गहराई दोनों को उजागर किया, और आगामी दो मैचों के लिए टीम का मनोबल बढ़ा दिया। आगामी मैचों में भी भारत की जीत की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, जहाँ टीम को अपने शीर्ष क्रम को मजबूत बनाए रखते हुए फ़िल्डिंग और रणनीति में और निखार लाने की आवश्यकता होगी





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