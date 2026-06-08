धार जिले के ग्राम जामपाड़ा में दो मासूम बच्चियों की हत्या

धार जिले के राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाड़ा में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। महिला संबंधी विवाद को लेकर चल रही आदिवासी समाज की परंपरागत पंचायत अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के लोगों ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया और चार व पांच वर्ष की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया।

धार जिले के राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाड़ा में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। महिला संबंधी विवाद को लेकर चल रही आदिवासी समाज की परंपरागत पंचायत अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के लोगों ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया और चार व पांच वर्ष की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच की जा रही है.

धार जिले के राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाड़ा में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। महिला संबंधी विवाद को लेकर चल रही आदिवासी समाज की परंपरागत पंचायत अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के लोगों ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया और चार व पांच वर्ष की दो मासूम बच्चियों को पानी के होद में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच की जा रही है





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