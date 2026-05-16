धार भोजशाला को अब राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला और मंदिर के रूप में मान्यता: एएसआई का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धार स्थित भोजशाला को राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला और मंदिर के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है, जिससे अब यहां साल भर पूजा संभव होगी।
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। एएसआई ने अपने नवीनतम आधिकारिक आदेश के माध्यम से इस स्थल को अब औपचारिक रूप से राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह इस स्थल के सांस्कृतिक और धार ्मिक महत्व को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले एएसआई के अधिकांश दस्तावेजों और आदेशों में इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन अब नए आदेश में इस पुराने संदर्भ को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह परिवर्तन दशकों से चले आ रहे विवादों के बीच एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। इस निर्णय की गहराई को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व पर गौर करना होगा। एएसआई ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट के उस तर्क को स्वीकार किया है जिसमें कहा गया था कि प्राचीन काल में यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि संस्कृत शिक्षा, दर्शन और गहन शोध का एक वैश्विक केंद्र रहा है। इसे देवी वाग्देवी, जिन्हें मां सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, को समर्पित बताया गया है। राजा भोज , जो अपनी विद्वता और कला के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने इस स्थान को ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया था। अब इस मान्यता के बाद, इस परिसर की पहचान एक शैक्षणिक संस्थान और मंदिर के रूप में पुख्ता हो गई है। यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जो लंबे समय से इस स्थल की मूल पहचान को बहाल करने की मांग कर रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो एएसआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस निर्णय के बाद अब श्रद्धालुओं और अध्ययनार्थियों के लिए यहां प्रवेश के नियम सरल किए जाएंगे। अब वर्ष के सभी 365 दिनों तक पूजा-अर्चना और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भक्तों का निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि, एएसआई ने एक महत्वपूर्ण सावधानी भी बरती है। उन्होंने यह साफ किया है कि भोजशाला परिसर का संरक्षित स्मारक का दर्जा यथावत बना रहेगा। इसका संपूर्ण संचालन और प्रबंधन प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 यानी एएमएएसआर एक्ट के तहत ही किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जहां एक ओर धार ्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर स्मारक की संरचनात्मक सुरक्षा और पुरातात्विक महत्व से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भोजशाला के प्रबंधन के लिए एएसआई अब धार जिला प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करेगा ताकि एक विस्तृत और संतुलित रूपरेखा तैयार की जा सके। पूजा की पद्धति, धार ्मिक अनुष्ठानों का समय और अन्य गतिविधियों की प्रकृति को एएसआई और जिला प्रशासन की आपसी सहमति से तय किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की भीड़ या गतिविधि से स्मारक की प्राचीन दीवारों और कलाकृतियों को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही, इस पूरे घटनाक्रम ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उजागर किया है। भोजशाला से संबंधित देवी वाग्देवी की एक बहुमूल्य प्रतिमा पिछले 117 वर्षों से लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। यह प्रतिमा भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसकी वापसी की मांग अब और तेज हो गई है। खुदाई के दौरान मिली इस मूर्ति का इंग्लैंड पहुंचना एक ऐतिहासिक त्रासदी की तरह देखा जाता है, और अब जब इस स्थल को उसकी मूल पहचान मिल गई है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इसे वापस लाने के प्रयास तेज करेगी। निष्कर्षतः, यह फैसला न केवल एक कानूनी जीत है बल्कि यह भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान का प्रतीक है। राजा भोज की इस विरासत को पुनः स्थापित करना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। धार का यह क्षेत्र अब एक बार फिर से ज्ञान और भक्ति के संगम के रूप में उभरने की राह पर है, जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। यह कदम भारतीय समाज में सांस्कृतिक चेतना को जगाने और प्राचीन ज्ञान केंद्रों के महत्व को दुनिया के सामने लाने में सहायक सिद्ध होगा.
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। एएसआई ने अपने नवीनतम आधिकारिक आदेश के माध्यम से इस स्थल को अब औपचारिक रूप से राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह इस स्थल के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले एएसआई के अधिकांश दस्तावेजों और आदेशों में इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन अब नए आदेश में इस पुराने संदर्भ को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह परिवर्तन दशकों से चले आ रहे विवादों के बीच एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। इस निर्णय की गहराई को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व पर गौर करना होगा। एएसआई ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट के उस तर्क को स्वीकार किया है जिसमें कहा गया था कि प्राचीन काल में यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि संस्कृत शिक्षा, दर्शन और गहन शोध का एक वैश्विक केंद्र रहा है। इसे देवी वाग्देवी, जिन्हें मां सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, को समर्पित बताया गया है। राजा भोज, जो अपनी विद्वता और कला के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने इस स्थान को ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया था। अब इस मान्यता के बाद, इस परिसर की पहचान एक शैक्षणिक संस्थान और मंदिर के रूप में पुख्ता हो गई है। यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जो लंबे समय से इस स्थल की मूल पहचान को बहाल करने की मांग कर रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो एएसआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस निर्णय के बाद अब श्रद्धालुओं और अध्ययनार्थियों के लिए यहां प्रवेश के नियम सरल किए जाएंगे। अब वर्ष के सभी 365 दिनों तक पूजा-अर्चना और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भक्तों का निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि, एएसआई ने एक महत्वपूर्ण सावधानी भी बरती है। उन्होंने यह साफ किया है कि भोजशाला परिसर का संरक्षित स्मारक का दर्जा यथावत बना रहेगा। इसका संपूर्ण संचालन और प्रबंधन प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 यानी एएमएएसआर एक्ट के तहत ही किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जहां एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर स्मारक की संरचनात्मक सुरक्षा और पुरातात्विक महत्व से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भोजशाला के प्रबंधन के लिए एएसआई अब धार जिला प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करेगा ताकि एक विस्तृत और संतुलित रूपरेखा तैयार की जा सके। पूजा की पद्धति, धार्मिक अनुष्ठानों का समय और अन्य गतिविधियों की प्रकृति को एएसआई और जिला प्रशासन की आपसी सहमति से तय किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की भीड़ या गतिविधि से स्मारक की प्राचीन दीवारों और कलाकृतियों को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही, इस पूरे घटनाक्रम ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उजागर किया है। भोजशाला से संबंधित देवी वाग्देवी की एक बहुमूल्य प्रतिमा पिछले 117 वर्षों से लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। यह प्रतिमा भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसकी वापसी की मांग अब और तेज हो गई है। खुदाई के दौरान मिली इस मूर्ति का इंग्लैंड पहुंचना एक ऐतिहासिक त्रासदी की तरह देखा जाता है, और अब जब इस स्थल को उसकी मूल पहचान मिल गई है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इसे वापस लाने के प्रयास तेज करेगी। निष्कर्षतः, यह फैसला न केवल एक कानूनी जीत है बल्कि यह भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान का प्रतीक है। राजा भोज की इस विरासत को पुनः स्थापित करना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। धार का यह क्षेत्र अब एक बार फिर से ज्ञान और भक्ति के संगम के रूप में उभरने की राह पर है, जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। यह कदम भारतीय समाज में सांस्कृतिक चेतना को जगाने और प्राचीन ज्ञान केंद्रों के महत्व को दुनिया के सामने लाने में सहायक सिद्ध होगा
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