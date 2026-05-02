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धुरंधर 2 के गानों का भोजपुरी रूपांतरण: सुनकर भूल जाएंगे असली गाने के बोल!

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धुरंधर 2 के गानों का भोजपुरी रूपांतरण: सुनकर भूल जाएंगे असली गाने के बोल!
धुरंधर 2भोजपुरी गानेमृत्युंजय रॉय
📆02-05-2026 09:19:00
📰NBT Hindi News
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आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' के गानों को भोजपुरी में गाकर गायक मृत्युंजय रॉय ने मचाया तहलका। उनके भोजपुरी संस्करण ने सोशल मीडिया पर बटोरी प्रशंसा।

आदित्य धर की फिल्म ' धुरंधर 2 ' को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुए 44 दिन बीत चुके हैं, और यह फिल्म अभी भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल है। 'धुरंधर' और ' धुरंधर 2 ' दोनों ही फिल्मों ने अपनी आकर्षक कहानी के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता है, साथ ही इनके मधुर गानों को भी व्यापक सराहना मिली है। आज हम आपके लिए ' धुरंधर 2 ' के गानों का एक विशेष संस्करण लेकर आए हैं - भोजपुरी में प्रस्तुत ये गाने सुनकर आप कुछ क्षणों के लिए वास्तविक गाने के बोल को ही भुला देंगे। भोजपुरी सिनेमा जगत में भी इन दिनों 'धुरंधर' का जादू छाया हुआ है। भोजपुरी संगीत के कुशल गायक मृत्युंजय रॉय ने हाल ही में ' धुरंधर 2 ' के लोकप्रिय गानों का भोजपुरी संस्करण अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत किया है, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। उनकी आवाज और इस रचनात्मक प्रयास की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि उनका गाना सुनकर उन्हें वास्तविक गाने के बोल याद नहीं आ रहे हैं। मृत्युंजय रॉय ने ' धुरंधर 2 ' के प्रसिद्ध गाने 'जान से गुजरते हैं', जो मूल रूप से रणवीर सिंह पर फिल्माया गया था, को भोजपुरी में बड़ी खूबसूरती से गाया है। इस गाने के मूल बोल प्रसिद्ध सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान ने लिखे थे। नुसरत फतेह अली खान और शाश्वत सचदेव द्वारा रचित इस गाने की मूल पंक्तियाँ हैं - 'दिल पे जख़्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, तुमको प्यार करते हैं।' मृत्युंजय रॉय ने भोजपुरी में इन पंक्तियों को इस तरह रूपांतरित किया है कि लोग उनकी प्रतिभा की सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी गायकी की प्रशंसा करते हुए लिख रहे हैं - 'भोजपुरी अंदाज में आपका सॉन्ग दिल में उतर गया मेरे भाई।' और 'काबिले तारीफ है भाई साहब।' कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें आखिरकार एक ऐसा गायक मिल गया है जो इस गाने को भोजपुरी में खूबसूरती से गा सकता है। इससे पहले, मृत्युंजय रॉय ने 'धुरंधर' फिल्म के 'गहरा हुआ' गाने का भी भोजपुरी संस्करण प्रस्तुत किया था, जिसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। सोशल मीडिया पर उनके इस प्रयास की खूब सराहना हुई। एक प्रशंसक ने लिखा - 'भोजपुरी भाषा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिल से आभार।' और दूसरे ने कहा - 'भोजपुरी जगत को ऐसे गायकों की सख्त जरूरत है, भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।' मृत्युंजय रॉय का यह प्रयास न केवल ' धुरंधर 2 ' के गानों को एक नया आयाम दे रहा है, बल्कि भोजपुरी संगीत को भी एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। उनकी गायकी में पारंपरिक भोजपुरी संस्कृति और आधुनिक संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। यह निश्चित रूप से भोजपुरी संगीत के लिए एक नई शुरुआत है और मृत्युंजय रॉय जैसे प्रतिभाशाली गायकों के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। उनकी रचनात्मकता और समर्पण उन्हें भोजपुरी संगीत जगत में एक विशेष स्थान दिला रहे हैं.

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुए 44 दिन बीत चुके हैं, और यह फिल्म अभी भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल है। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' दोनों ही फिल्मों ने अपनी आकर्षक कहानी के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता है, साथ ही इनके मधुर गानों को भी व्यापक सराहना मिली है। आज हम आपके लिए 'धुरंधर 2' के गानों का एक विशेष संस्करण लेकर आए हैं - भोजपुरी में प्रस्तुत ये गाने सुनकर आप कुछ क्षणों के लिए वास्तविक गाने के बोल को ही भुला देंगे। भोजपुरी सिनेमा जगत में भी इन दिनों 'धुरंधर' का जादू छाया हुआ है। भोजपुरी संगीत के कुशल गायक मृत्युंजय रॉय ने हाल ही में 'धुरंधर 2' के लोकप्रिय गानों का भोजपुरी संस्करण अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत किया है, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। उनकी आवाज और इस रचनात्मक प्रयास की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि उनका गाना सुनकर उन्हें वास्तविक गाने के बोल याद नहीं आ रहे हैं। मृत्युंजय रॉय ने 'धुरंधर 2' के प्रसिद्ध गाने 'जान से गुजरते हैं', जो मूल रूप से रणवीर सिंह पर फिल्माया गया था, को भोजपुरी में बड़ी खूबसूरती से गाया है। इस गाने के मूल बोल प्रसिद्ध सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान ने लिखे थे। नुसरत फतेह अली खान और शाश्वत सचदेव द्वारा रचित इस गाने की मूल पंक्तियाँ हैं - 'दिल पे जख़्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, तुमको प्यार करते हैं।' मृत्युंजय रॉय ने भोजपुरी में इन पंक्तियों को इस तरह रूपांतरित किया है कि लोग उनकी प्रतिभा की सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी गायकी की प्रशंसा करते हुए लिख रहे हैं - 'भोजपुरी अंदाज में आपका सॉन्ग दिल में उतर गया मेरे भाई।' और 'काबिले तारीफ है भाई साहब।' कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें आखिरकार एक ऐसा गायक मिल गया है जो इस गाने को भोजपुरी में खूबसूरती से गा सकता है। इससे पहले, मृत्युंजय रॉय ने 'धुरंधर' फिल्म के 'गहरा हुआ' गाने का भी भोजपुरी संस्करण प्रस्तुत किया था, जिसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। सोशल मीडिया पर उनके इस प्रयास की खूब सराहना हुई। एक प्रशंसक ने लिखा - 'भोजपुरी भाषा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिल से आभार।' और दूसरे ने कहा - 'भोजपुरी जगत को ऐसे गायकों की सख्त जरूरत है, भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।' मृत्युंजय रॉय का यह प्रयास न केवल 'धुरंधर 2' के गानों को एक नया आयाम दे रहा है, बल्कि भोजपुरी संगीत को भी एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। उनकी गायकी में पारंपरिक भोजपुरी संस्कृति और आधुनिक संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। यह निश्चित रूप से भोजपुरी संगीत के लिए एक नई शुरुआत है और मृत्युंजय रॉय जैसे प्रतिभाशाली गायकों के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। उनकी रचनात्मकता और समर्पण उन्हें भोजपुरी संगीत जगत में एक विशेष स्थान दिला रहे हैं

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