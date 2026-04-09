धुरंधर 2 की सफलता: बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई, ओटीटी रिलीज में देरी की संभावना

रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर: द रिवेंज' की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता, ओटीटी रिलीज की योजनाओं और फिल्म की कमाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर अग्रसर है। ओटीटी रिलीज में देरी की संभावना है, क्योंकि मेकर्स अभी भी सिनेमाघरों में अधिक कमाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर: द रिवेंज' की अभूतपूर्व सफलता ने भारतीय सिनेमा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह जासूसी एक्शन फिल्म सिनेमाघरों में 22 दिनों से लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसका शानदार प्रदर्शन जारी है, और यह हिंदी सिनेमा प्रेमियों के बीच पहली पसंद बनी हुई है। फिल्म की शानदार कमाई को देखते हुए, हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी। हालांकि, कुछ रिपोर्टें जल्द ही इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग की
बात कर रही हैं, लेकिन सिनेमाघरों में फिल्म की कमाई की रफ्तार को देखते हुए, मेकर्स अभी ऐसा कुछ करने का विचार नहीं कर रहे हैं। फिल्म के ओटीटी प्रीमियर की रणनीति को बेहद सावधानी और बारीकी से तैयार किया जा रहा है, खासकर तब जब इसने 21 दिनों में ही देश में ₹1041.27 करोड़ का नेट कलेक्शन और दुनियाभर में ₹1653.67 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस कर लिया है। 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, और यह जल्द ही अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड को भी तोड़ने की ओर अग्रसर है, जिसने 64 दिनों में देश में ₹1,234.10 करोड़ का नेट बिजनेस और दुनियाभर में ₹1,742.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। 'धुरंधर 2' पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसने घरेलू स्तर पर यह विशाल उपलब्धि हासिल की है, अकेले देश में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,246.67 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि विदेशों से ₹407.00 करोड़ की कमाई हुई है। फिल्म की कमाई की गति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मेकर्स ओटीटी रिलीज में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे।\'धुरंधर 2' की कमाई की वर्तमान रफ्तार को देखते हुए, यह साफ है कि फिल्म अभी जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम नहीं रखेगी। यह पहले ही जगजाहिर हो चुका है कि 'धुरंधर: द रिवेंज' के स्ट्रीमिंग राइट्स JioHotstar के पास हैं, जबकि इसके पहले भाग 'धुरंधर पार्ट 1' को Netflix पर रिलीज किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि फिल्म का निर्माण B62 स्टूडियोज और जियो स्टूडियोज के बैनर तले हुआ है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मेकर्स ओटीटी रिलीज को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और वे 8 हफ्तों तक सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने के नियम का सख्ती से पालन कर रहे हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि 8 हफ्तों बाद ही यह ओटीटी पर स्ट्रीम हो जाए, खासकर जब यह अभी भी सिनेमाघरों में करोड़ों का कारोबार कर रही है। मेकर्स का लक्ष्य बॉक्स ऑफिस पर अधिक से अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाना है। 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ने के बाद, उनके पास 'दंगल' के 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका है। आमिर खान की फिल्म ने 2016 में दुनियाभर में ₹2070.30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, और बॉलीवुड से लेकर साउथ तक, कोई भी फिल्म अभी तक इसकी बराबरी नहीं कर पाई है।\फिल्म की स्ट्रीमिंग रणनीति के लिए, मेकर्स आने वाले महीनों में देश के प्रमुख इवेंट्स के कैलेंडर को भी ध्यान में रख रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि यह फिल्म अभी इतनी जल्दी ओटीटी पर दस्तक नहीं देगी। JioHotstar प्लेटफॉर्म पर, उपयोगकर्ताओं की पहली पसंद अभी IPL 2026 है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय IPL का सीजन मई के अंत में समाप्त होगा। इसलिए, किसी भी स्थिति में, यह IPL सीजन के बाद ही ओटीटी पर रिलीज होगी। हालांकि, इसमें यह भी देखना होगा कि तब तक फिल्म सिनेमाघरों में कितनी कमाई कर रही है। यदि करोड़ों का कारोबार जारी रहा, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग में और देरी होगी। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म जून के दूसरे सप्ताह में JioHotstar पर रिलीज हो सकती है। अगर आप घर बैठे 'धुरंधर 2' का आनंद लेने की उम्मीद कर रहे हैं, तो सिनेमाघर जाना बेहतर होगा, क्योंकि कुछ मल्टीप्लेक्स चेन और टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म BOGO ऑफर यानी एक पर एक टिकट मुफ्त दे रहे हैं
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