धुरंधर 2 के पिंडा बने उदयबीर संधू, अमर सिंह चमकीला से चूके लेकिन मिली नई पहचान

अभिनेता उदयबीर संधू, जो 'धुरंधर: द रिवेंज 2' में रणवीर सिंह के दोस्त पिंडा के रूप में प्रसिद्ध हुए, ने अपने करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें 'अमर सिंह चमकीला' में लीड रोल लगभग मिल गया था, लेकिन अंत में यह दिलजीत दोसांझ के पास चला गया। इस झटके के बावजूद, उदयबीर ने इसे अवसर के रूप में देखा और 'धुरंधर 2' में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की।
धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar 2) फिल्म की शानदार सफलता के बाद, न केवल मुख्य किरदारों बल्कि फिल्म के हर छोटे-बड़े किरदार ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्म का संगीत भी सराहा गया। मेजर इकबाल और चौधरी असलम जैसे किरदारों के अलावा, रणवीर सिंह के दोस्त पिंडा के किरदार ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। इस यादगार भूमिका को अभिनेता उदयबीर संधू (Udaybir Sandhu) ने जीवंत किया है। उदयबीर इस वक्त धुरंधर की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वे अपने उस कठिन सफर को नहीं भूले हैं जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है।
अमर सिंह चमकीला के लिए ऑडिशन और एक अप्रत्याशित मोड़ उदयबीर संधू ने अपने करियर को नई दिशा देने वाले एक महत्वपूर्ण पल का खुलासा हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में किया। उन्होंने बताया कि 2024 में उन्हें अमर सिंह चमकीला में मुख्य किरदार निभाने का अवसर लगभग मिल ही गया था, लेकिन अंतिम क्षणों में यह भूमिका दिलजीत दोसांझ को मिल गई। उदयबीर ने बताया, 'मैंने चमकीला के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। मैंने इस किरदार पर खूब रिसर्च की थी और मैं पूरी तरह से इसमें समर्पित था। मुझे ही इस भूमिका के लिए चुना गया था।' हालांकि, किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। 27 वर्षीय उदयबीर के अनुसार, निर्देशक इम्तियाज अली शुरू से ही इस किरदार के लिए एक गायक को प्राथमिकता देना चाहते थे। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई गैर-गायक इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभा पाएगा।
अवसर में बदला निराशा का पल बाद में, जब उदयबीर को पता चला कि उनकी जगह दिलजीत दोसांझ को यह भूमिका दी गई है, तो उन्हें कोई कड़वाहट महसूस नहीं हुई। उन्होंने स्वीकार किया, 'जब मुझे पता चला कि मेरी जगह दिलजीत को यह भूमिका दी गई है, तो मैं इस फैसले को समझ गया। उन्होंने फिल्म में शानदार काम किया, लेकिन मैं भी इसे बहुत अच्छे से निभा सकता था क्योंकि मैं भी इस किरदार में पूरी तरह से डूबा हुआ था।' उदयबीर ने यह भी बताया कि जो चीज शुरुआत में निराशाजनक लग रही थी, वही अंततः एक बड़े अवसर में बदल गई। अमर सिंह चमकीला के लिए दिए गए ऑडिशन ने ही उन्हें एक अन्य महत्वपूर्ण फिल्म में भूमिका दिलाने में मदद की। इसी के परिणामस्वरूप, उन्हें शिंदा की भूमिका निभाने का मौका मिला, जो कि 'धुरंधर: द रिवेंज' का एक महत्वपूर्ण किरदार है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे कभी-कभी एक नकारा गया अवसर दूसरे, कहीं बड़े दरवाजे खोल सकता है। उदयबीर की कहानी दृढ़ता, समर्पण और सही समय पर मिलने वाले अवसर का एक बेहतरीन उदाहरण है।
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