धुरंधर 2: गौरव गेरा ने किया अपने महत्वपूर्ण सीन का खुलासा, बताया कैसे मिला रोल

धुरंधर 2 की सफलता के बीच, गौरव गेरा ने फिल्म में अपने किरदार मोहम्मद आलम के महत्वपूर्ण सीन के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस सीन के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था और कैसे यह फिल्म का अभिन्न अंग बन गया।

धुरंधर 2 , 19 मार्च को रिलीज हुई थी। तब से ही फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। फिल्म ने 1 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर्स को दर्शकों से अपार सराहना मिल रही है, और उनके किरदारों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। मोहम्मद आलम का किरदार निभाने वाले गौरव गेरा ने हाल ही में अपने एक बेहद महत्वपूर्ण सीन के बारे में कुछ बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे जिस सीन के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था, वो फिल्म का एक अविभाज्य हिस्सा

बन गया और कहानी को एक नया मोड़ देता है। गौरव गेरा ने इस सीन के बारे में अपनी बात रखते हुए बताया कि कैसे उन्हें इस रोल के लिए चुना गया।\ गौरव गेरा ने बताया कि ‘धुरंधर 2’ में उनका किरदार मोहम्मद आलम का है, और फिल्म में एक सीन आता है जहां पिंडा की मौत का इल्जाम आलम को अपने सिर लेना पड़ता है। गौरव ने इसी सीन के बारे में विस्तार से बात की। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में, गौरव गेरा ने बताया, ‘मेरा उसी इंटेंस और हेवी सीन के लिए ऑडिशन हुआ था। मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस बुलाया गया था और ये सीन परफॉर्म करने के लिए कहा गया था। तो ऐसा नहीं था कि ये सीन मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग था।’ गौरव ने यह भी बताया कि जब उन्हें कहानी सुनाई गई, तभी उन्हें इस सीन की अहमियत का एहसास हो गया था। उन्होंने कहा, ‘नैरेशन के वक्त ही मुझे इस सीन की अहमियत का पता चल गया था। मुझे पता था कि इस सीन को कहां रखा जाएगा। ऐसा कुछ मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। मुझे पता था कि ये एक ऐसा रोल है जिसे दर्शक पसंद करेंगे और मैं हमजा के लिए एक सहारा बनूंगा, जिसे सबकुछ पता होगा। मैं जानता था कि ये एक विशेष भूमिका है।’ गौरव गेरा ने यह भी कहा कि उन्हें इस किरदार के साथ जुड़कर बहुत खुशी हुई और उन्हें उम्मीद है कि दर्शक उनके काम को इसी तरह प्यार देते रहेंगे।\ गौरव गेरा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उन्हें इस रोल के लिए ऑडिशन देने का अवसर मिला था और कैसे उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में उन्हें यह सीन परफॉर्म करने के लिए कहा गया था, और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे किया। गौरव ने कहा कि उन्हें इस सीन की अहमियत का अंदाजा नैरेशन के दौरान ही हो गया था। उन्हें पता था कि यह सीन फिल्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह रोल उनके लिए बहुत खास था क्योंकि उन्हें एक ऐसे किरदार को निभाने का मौका मिला जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। गौरव गेरा ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने इस फिल्म में काम किया और वे दर्शकों से मिल रहे प्यार से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे आगे भी ऐसे ही बेहतरीन किरदारों को निभाना चाहते हैं। उन्होंने फिल्म के निर्देशक और पूरी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि यह एक सामूहिक प्रयास था जिसने इस फिल्म को सफल बनाया। गौरव गेरा ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया और उनके काम को सराहा। उन्होंने कहा कि वे आगे भी दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे





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