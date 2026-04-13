धुरंधर 2: वर्ल्डवाइड कलेक्शन में पुष्पा 2 को चुनौती, विदेश में शानदार प्रदर्शन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर द रिवेंज' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है, 'पुष्पा 2' के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब। फिल्म का विदेशी कलेक्शन शानदार रहा, जबकि घरेलू बाजार में थोड़ी पीछे है। मौसम संबंधी अपडेट भी शामिल हैं।

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 26 दिन हो चुके हैं और चौथे हफ्ते में भी इसकी कमाई में मजबूती बरकरार है। सैक्निल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म अब अल्लू अर्जुन की ' पुष्पा 2 : द रूल' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गई है। 25वें दिन तक ' धुरंधर 2 ' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,712.98 करोड़ रुपये हो गया है। जबकि ' पुष्पा 2 ' का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,742.10 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि फिल्म को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब 30 करोड़ रुपये से भी कम की जरूरत है।

टिकटों की बिक्री के मामले में, 'धुरंधर 2' वर्तमान में 'पुष्पा 2' से पीछे चल रही है। बुकमायशो के डेटा के अनुसार, 'धुरंधर 2' के अब तक 1.71 करोड़ टिकट बिके हैं। दूसरी ओर, 'पुष्पा 2' के 1.92 करोड़ टिकट बिके थे। भारत में कमाई की बात करें तो, 'पुष्पा 2' ने 1,234.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। 'धुरंधर 2' अब तक 1,083.67 करोड़ रुपये ही कमा पाई है। यानी घरेलू बाजार में फिल्म अभी 150.43 करोड़ रुपये पीछे है।

'धुरंधर 2' की सबसे अधिक कमाई हिंदी बेल्ट से हो रही है। फिल्म के कुल कलेक्शन का 94% हिस्सा यानी 1,017.79 करोड़ रुपये केवल हिंदी मार्केट से आया है। तुलना करने पर, 'पुष्पा 2' को साउथ के साथ-साथ हिंदी बेल्ट (812.14 करोड़) से भी भारी समर्थन मिला था। हालांकि, 'धुरंधर 2' को तेलुगु मार्केट से केवल 41.85 करोड़ रुपये ही मिले हैं। यही कारण है कि फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन में 'पुष्पा 2' से पीछे है।

'धुरंधर 2' के वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का सबसे बड़ा कारण इसका विदेशी कलेक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस फिल्म ने 'पुष्पा 2' को काफी पीछे छोड़ दिया है। 'धुरंधर 2' ने विदेशों में 415.50 करोड़ रुपये बटोरे हैं, जबकि 'पुष्पा 2' का विदेशी कलेक्शन 259.50 करोड़ रुपये था। विदेशों से हुई 156 करोड़ रुपये की अधिक कमाई ने भारत में हुए कलेक्शन के अंतर को कम कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रीय मौसम संबंधी अपडेट भी हैं। चित्तौड़गढ़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है, जबकि श्रीगंगानगर में तेज गर्मी है और तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। गाजियाबाद में धूप खिली हुई है और मौसम साफ है। उत्तराखंड में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा, नगर निगम का कंट्रोल रूम हाईटेक तकनीक से लैस होगा





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