धुरंधर 2: रणवीर सिंह ने आग और बारूद के बीच शूट किया क्लाइमैक्स सीन, फिल्म ने रचा इतिहास

फिल्म 'धुरंधर 2' के क्लाइमैक्स सीन में रणवीर सिंह के साहस और स्पेशल इफेक्ट्स टीम के अद्भुत काम का खुलासा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और पहली भारतीय 3000 करोड़ की फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है। साथ ही, देश भर में मौसम के हाल।

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह ने आग और धमाकों के बीच अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स ( SFX ) सुपरवाइजर विशाल त्यागी ने खुलासा किया है कि इस सीन को शूट करने के लिए 500 लीटर पेट्रोल और प्रत्येक टैंकर में 25 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया था। यह सीन पूरी तरह से 'प्रैक्टिकल इफेक्ट्स' के माध्यम से शूट किया गया है, जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स ( CGI ) का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। निर्देशक आदित्य धर का स्पष्ट निर्देश था कि धमाकों को वास्तविक दिखाने के लिए CGI का इस्तेमाल न किया जाए। विशाल त्यागी ने बताया कि क्लाइमैक्स में टैंकर ब्लास्ट को क्रिएट करना सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि उन्हें असली पेट्रोल जलाना था और रणवीर सिंह को आग की लपटों के बीच से गुजरना था। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, और रणवीर सिंह को हर कदम पर सावधानीपूर्वक निर्देशित किया गया था। रणवीर सिंह ने इस सीन में जो जोखिम उठाया, वह वाकई सराहनीय है। विशाल त्यागी के अनुसार, रणवीर बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे और उन्होंने पूरी टीम पर भरोसा जताया था। विशाल ने रणवीर को सटीक जानकारी दी कि उन्हें कहां से चलना शुरू करना है, और शॉट पूरा होने के बाद रणवीर ने खुशी से कहा, 'फाड़ दिया तूने!

' इस सीन में अर्जुन रामपाल भी मौजूद थे, लेकिन धमाके वाले शॉट से पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर हटा दिया गया था। विशाल त्यागी पर इस सीन को सफलतापूर्वक अंजाम देने का काफी दबाव था। प्रोडक्शन टीम शुरू में खर्च कम करने के लिए केवल 250 लीटर ईंधन का उपयोग करने की सोच रही थी, लेकिन विशाल 500 लीटर की जिद पर अड़े रहे। उनका मानना था कि सही विजुअल इफेक्ट लाने के लिए हर टैंक में 25 किलो बारूद डालना आवश्यक है। उन्होंने सभी की बात सुनी, लेकिन अंत में फिल्म के लिए जो जरूरी था, वही किया। इस सीन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए असली ट्रेन बेस और कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया था। यह सीन फिल्म के सबसे चर्चित और रोमांचक दृश्यों में से एक बन गया है। 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और यह दुनियाभर में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इसने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' (₹1,742.10 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है और अब यह केवल 'दंगल' (₹2070 करोड़) और 'बाहुबली-2' (₹1,788.06 करोड़) से ही पीछे है। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने मिलकर दुनियाभर में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, जिससे यह 3,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है। फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अलवर जिले के ढाकपुरी और केरवाजाट में ओलावृष्टि हुई है। प्रयागराज में भीषण गर्मी के बाद ओले गिरे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है। हरियाणा में मानसून से पहले सरकार अलर्ट पर है, और आगरा में मौसम में बदलाव के साथ बूंदाबांदी हुई है। ये सभी घटनाएं मौसम के बदलते मिजाज को दर्शाती हैं





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