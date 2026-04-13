धुरंधर 2: बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 25वें दिन भी जारी कमाई का सिलसिला

आदित्य धर की निर्देशित रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 25वें दिन 14.75 करोड़ रुपये कमाए और कुल कमाई 1083.67 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने की संभावना है।

निर्देशक आदित्य धर की रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद से ही दर्शकों को आकर्षित किया है और जबरदस्त कमाई कर रही है। हालांकि, तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में गिरावट आई थी, लेकिन चौथे वीकेंड पर इसने फिर से रफ्तार पकड़ी और शानदार कलेक्शन किया। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह फिल्म 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। भारत में यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके आगे केवल पुष्पा 2 है। चौथे रविवार को हुई कमाई के बाद, धुरंधर 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर चौथे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने 25वें दिन 14.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे कुल कमाई 1083.67 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म की सफलता का श्रेय रणवीर सिंह की शानदार अभिनय क्षमता, आदित्य धर के कुशल निर्देशन और फिल्म की आकर्षक कहानी को जाता है।

धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी बड़ी सफलता हासिल की है। फिल्म 1691 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और जल्द ही 1700 करोड़ रुपये का माइलस्टोन छूने वाली है। वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में, यह टॉप 5 भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है। इस सूची में आमिर खान की दंगल सबसे आगे है, जिसके बाद बाहुबली 2, पुष्पा 2, धुरंधर 2 और आरआरआर जैसी फिल्में हैं। धुरंधर 2 की सफलता न केवल रणवीर सिंह के लिए बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए मानदंड स्थापित किए हैं और दर्शकों के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म की कहानी, एक्शन सीक्वेंस और कलाकारों का प्रदर्शन दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और आने वाले समय में अन्य फिल्मों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। धुरंधर 2 की सफलता ने साबित कर दिया है कि अच्छी कहानी और कुशल निर्देशन से बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

धुरंधर 2 की ओटीटी रिलीज की बात करें तो फिलहाल मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म अगले महीने मई 2026 के आखिरी सप्ताह या फिर जून 2026 के पहले हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो सकती है। दर्शकों को फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिल्म की सफलता को देखते हुए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। धुरंधर 2 ने रणवीर सिंह को बॉलीवुड का किंग बना दिया है और वह 1000 करोड़ रुपये की फिल्म देने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। फिल्म की सफलता ने यह भी साबित कर दिया है कि दर्शकों को अच्छी कहानी और शानदार अभिनय वाली फिल्में पसंद आती हैं। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया अध्याय लिखा है और आने वाले समय में कई और रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। फिल्म की सफलता भारतीय सिनेमा के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है और यह फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी।





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