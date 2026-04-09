धुरंधर 2: द रिवेंज: चौधरी असलम की पत्नी ने फिल्म पर जताई आपत्तियां, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, विवादों में घिर गई है. चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम ने फिल्म में उनके पति के चित्रण पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं, खासकर बलूच समुदाय और बच्चों के प्रति दिखाए गए व्यवहार को लेकर. उन्होंने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर पर अनुमति न लेने का आरोप लगाया है और 25 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.

आदित्य धर की जासूसी थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 : द रिवेंज इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, साथ ही यह विवाद ों के कारण भी चर्चा में है. फिल्म में संजय दत्त ने पाकिस्तान के चर्चित पुलिस अधिकारी चौधरी असलम का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली. हालांकि, अब इस किरदार को लेकर असलम की पत्नी नौरीन असलम ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं. नौरीन असलम ने शुरुआत में फिल्म और संजय दत्त की अभिनय की खुलकर तारीफ की थी.

उनका कहना था कि फिल्म के कुछ दृश्यों में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पति खुद उनके सामने मौजूद हों. लेकिन समय के साथ उन्होंने फिल्म में दिखाए गए कुछ हिस्सों पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म के कई सीन बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है. खासतौर पर एक दृश्य, जिसमें चौधरी असलम को बलूच बच्चों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, उसे उन्होंने पूरी तरह गलत बताया. उनके अनुसार, असलम कभी भी आम लोगों या बच्चों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते थे. नौरीन ने स्पष्ट किया कि उनके पति को फिल्म में बलूच विरोधी के रूप में दिखाना वास्तविकता से परे है. उन्होंने बताया कि आज भी कराची के लियारी इलाके में बलूच समुदाय के लोग चौधरी असलम का सम्मान करते हैं. उनकी पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में बलूच महिलाएं उनके घर आती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे आम जनता के खिलाफ नहीं थे. नौरीन ने अपने पति के साहसिक जीवन का जिक्र करते हुए बताया कि चौधरी असलम ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन किए थे. उन्हें लगातार धमकियां मिलती थीं, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने फोन करके कहा था कि चौधरी असलम हमारे रास्ते से हट जाओ. तालिबानियों को कराची में चौधरी से ही खतरा था. लेकिन मेरे पति ने उनकी बात नहीं मानी. उन्होंने फोन पर उन लोगों को 20 मिनट तक खरी-खोटी सुनाई थी. चौधरी असलम अपनी पूरी जिंदगी रहमान डकैत से नहीं डरे. अगर वे डरते तो मैं आज अमेरिका या इंग्लैंड में रह रही होती. मैं फिलहाल पाकिस्तान में ही हूं. उन्होंने कहा कि असलम अक्सर मजाक में कहते थे कि उनकी मौत गोली से नहीं, बल्कि बम धमाके से होगी और आखिरकार वही हुआ. उनकी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण वे आतंकियों के निशाने पर रहे. नौरीन असलम ने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर पर भी नाराजगी जताई है. उनका आरोप है कि फिल्म बनाने से पहले परिवार से कोई अनुमति या परामर्श नहीं लिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि वे निर्देशक को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी में हैं और 25 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करेंगी. उनका तर्क है कि जब फिल्म ने भारी कमाई की है, तो यह राशि उसके मुकाबले बहुत कम है. यदि समझौता नहीं हुआ, तो वे कोर्ट का सहारा लेंगी. विवादों के बावजूद धुरंधर 2: द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है. फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब तक लगभग 1041.27 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. हालांकि रिलीज के तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है और 21वें दिन फिल्म ने करीब 7.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया





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