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धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर के खिलाफ FIR: महिला ने लगाए गंभीर आरोप

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धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर के खिलाफ FIR: महिला ने लगाए गंभीर आरोप
धुरंधर फिल्मप्रोडक्शन डिजाइनरयौन उत्पीड़न
📆27-05-2026 04:48:00
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फिल्म धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने यौन उत्पीड़न, मारपीट और नशीला पदार्थ देने के आरोप में FIR दर्ज की है।

फिल्म 'धुरंधर' के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने गंभीर आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न , मारपीट, अवैध रूप से बंधक बनाने और नशीला पदार्थ देकर गलत हरकतें करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह घटना 10 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ के ताज होटल में हुई, जहां जोहरे ने प्रोफेशनल चर्चा के बहाने उन्हें बुलाया था। वहां उन्होंने महिला को शराब पीने के लिए मजबूर किया और फिर उसके साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार किया। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया गया और रातभर वहीं रुकने का दबाव डाला गया। पीड़िता के अनुसार, वह उस समय बेहद डरी हुई थी और शारीरिक रूप से कमजोर थी, जिससे वह विरोध नहीं कर पाई। अगली सुबह वह किसी तरह होटल से निकलकर बाइक टैक्सी से वापस लौटी। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 79, 123 और 126(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को बाद में अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन उसने अब तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिकायतकर्ता दिल्ली की रहने वाली एक कलाकार है, जो फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्टिंग आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करती थी। उसने बताया कि कॉलेज के एक फैकल्टी मेंबर ने उसका रिज्यूमे फिल्म 'धुरंधर' की टीम को भेजा था, जिसके बाद उसे फिल्म में शामिल किया गया। जोहरे ने खुद को उसका गुरु बताया और विश्वास जीता। मीटिंग से पहले उसने चेतावनी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए, अन्यथा उसकी प्रोफेशनल इमेज खराब हो सकती है। पुलिस अब होटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। फिल्म निर्माताओं या आरोपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा है। सैनी एस जोहरे के खिलाफ लगे आरोपों ने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। महिला ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया कि कैसे जोहरे ने होटल के कमरे में उसके साथ बदसलूकी की। उसने आरोप लगाया कि शराब पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे और उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जोहरे ने उसे रोका। इसके बाद उसने डांस सिखाने के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ और बाथरूम में भी अनुचित व्यवहार किया। महिला का कहना है कि वह पूरी रात मानसिक तनाव में रही और सुबह होने पर किसी तरह वहां से भागी। उसने यह भी कहा कि वह पुलिस में शिकायत करने से डर रही थी, लेकिन बाद में हिम्मत करके यह कदम उठाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आरोपी से पूछताछ करेगी। इस घटना ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। कई संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

फिल्म 'धुरंधर' के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने गंभीर आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न, मारपीट, अवैध रूप से बंधक बनाने और नशीला पदार्थ देकर गलत हरकतें करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह घटना 10 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ के ताज होटल में हुई, जहां जोहरे ने प्रोफेशनल चर्चा के बहाने उन्हें बुलाया था। वहां उन्होंने महिला को शराब पीने के लिए मजबूर किया और फिर उसके साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार किया। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया गया और रातभर वहीं रुकने का दबाव डाला गया। पीड़िता के अनुसार, वह उस समय बेहद डरी हुई थी और शारीरिक रूप से कमजोर थी, जिससे वह विरोध नहीं कर पाई। अगली सुबह वह किसी तरह होटल से निकलकर बाइक टैक्सी से वापस लौटी। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 79, 123 और 126(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को बाद में अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन उसने अब तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिकायतकर्ता दिल्ली की रहने वाली एक कलाकार है, जो फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्टिंग आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करती थी। उसने बताया कि कॉलेज के एक फैकल्टी मेंबर ने उसका रिज्यूमे फिल्म 'धुरंधर' की टीम को भेजा था, जिसके बाद उसे फिल्म में शामिल किया गया। जोहरे ने खुद को उसका गुरु बताया और विश्वास जीता। मीटिंग से पहले उसने चेतावनी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए, अन्यथा उसकी प्रोफेशनल इमेज खराब हो सकती है। पुलिस अब होटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। फिल्म निर्माताओं या आरोपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा है। सैनी एस जोहरे के खिलाफ लगे आरोपों ने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। महिला ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया कि कैसे जोहरे ने होटल के कमरे में उसके साथ बदसलूकी की। उसने आरोप लगाया कि शराब पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे और उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जोहरे ने उसे रोका। इसके बाद उसने डांस सिखाने के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ और बाथरूम में भी अनुचित व्यवहार किया। महिला का कहना है कि वह पूरी रात मानसिक तनाव में रही और सुबह होने पर किसी तरह वहां से भागी। उसने यह भी कहा कि वह पुलिस में शिकायत करने से डर रही थी, लेकिन बाद में हिम्मत करके यह कदम उठाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आरोपी से पूछताछ करेगी। इस घटना ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। कई संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है

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धुरंधर फिल्म प्रोडक्शन डिजाइनर यौन उत्पीड़न FIR चंडीगढ़ पुलिस

 

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